Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione della Bacitracina

Come qualsiasi altro principio attivo, anche in seguito alla somministrazione di bacitracina è possibile che si sviluppino effetti collaterali, anche se non tutti i pazienti li manifestano, o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ciascuna persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione - orale o topica - di bacitracina, manifestando effetti collaterali differenti per tipo e/o intensità, oppure non manifestandone affatto.

Bacitracina per via orale

In seguito all'assunzione di bacitracina per via orale - impiegata per il trattamento delle infezioni intestinali o per la preparazione ad interventi di chirurgia al colon - potrebbero manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Bacitracina per via topica

Durante l'uso topico di bacitracina per il trattamento d'infezioni cutanee, ferite e piccole bruciature, potrebbero insorgere i seguenti effetti collaterali:

Prurito;

Arrossamento;

Sovrainfezioni;

Reazioni allergiche, anche gravi, in individui sensibili.

Sovradosaggio

Bacitracina per uso orale

In caso di assunzione per via orale di dosi molto elevate di bacitracina è possibile che si manifestino:

Ototossicità;

Nefrotossicità;

Malassorbimento con diarrea e steatorrea.

Pertanto, in caso di sovradosaggio da bacitracina per via orale - accertato o presunto che sia - è bene contattare immediatamente il medico o rivolgersi nel più vicino pronto soccorso, avendo cura di portare con sé la confezione della specialità medicinale assunta.

Bacitracina per uso topico

Il sovradosaggio da bacitracina quando questa è applicata localmente sulla cute è un evento raro, a meno che non si faccia uso di bendaggi occlusivi. Per tale ragione, questi ultimi non devono mai essere utilizzati quando si utilizzano medicinali per uso topico a base di bacitracina.