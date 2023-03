Bacillo di Koch: cos'è e quale malattia provoca?

Il bacillo di Koch è un micobatterio appartenente alla famiglia delle Mycobacteriacee e - come tutti i batteri appartenenti a questo genere (Mycobacterium) - si caratterizza per una parete cellulare particolarmente complessa e ricca di lipidi.

Inoltre, sempre a causa di questa ricchezza lipidica, il bacillo di Koch è scarsamente permeabile alla colorazione di Gram: per tale ragione, in alcuni casi può apparire come un battere Gram-positivo , mentre in altri casi potrebbe risultare Gram-negativo . A causa di questo comportamento, il bacillo di Koch è definito come un batterio Gram-variabile. Per la sua identificazione, solitamente, si ricorre alla colorazione di Ziehl-Neelsen.

Questa ricchezza di lipidi conferisce al bacillo di Koch una serie di caratteristiche ben precise che - in linea di massima - sono comuni a tutti i micobatteri. Più precisamente, tali caratteristiche consistono in:

Per essere più precisi, la parete cellulare è organizzata in diversi strati: subito sopra la membrana cellulare è presente il peptidoglicano; lo strato sopra quest'ultimo è costituito dall'arabinogalattano e, infine, vi sono i glicolipidi di superficie a cui si ancorano gli acidi micolici.

Tuttavia, la capacità di contagiare altri individui può variare, poiché dipende da diversi fattori, quali lo stadio della malattia, la concentrazione del bacillo di Koch all'interno delle goccioline di saliva e la presenza di eventuali terapie antibiotiche in atto. Difatti, in linea generale, si ritiene che un paziente affetto da tubercolosi attiva non resistente agli antibiotici smetta di essere contagioso dopo due settimane di terapia.

La trasmissione dell'infezione da bacillo di Koch da un individuo all'altro avviene per via aerea , attraverso le goccioline di saliva ( droplets ) emesse dai soggetti infetti con la fonazione, con i colpi di tosse , con gli starnuti , ecc.

L'infezione da bacillo di Koch si sviluppa nella maggioranza dei casi (80-90%) a livello dei polmoni , dando origine alla tubercolosi polmonare . Nonostante ciò, il bacillo - attraverso i vasi sanguigni e linfatici - può raggiungere anche altri distretti corporei, come le ossa , il cervello , gli occhi , la cute e i reni (tubercolosi renale). In questi casi, pertanto, si parla di tubercolosi extrapolmonari .

Cura e prevenzione

Come difendersi dalla Tubercolosi e dall'Infezione del Bacillo di Koch?

La prevenzione delle infezioni da bacillo di Koch si effettua mediante somministrazione dell'apposito vaccino: il vaccino BCG. Quest'ultimo è costituito dal bacillo di Calmette-Guérin, un microorganismo attenuato derivante da ceppi di Mycobacterium bovis.

La vaccinazione protegge principalmente contro le forme gravi della patologia, come la meningite tubercolare e la tubercolosi miliare, nei bambini sotto i cinque anni di età. L'efficacia negli adulti, invece, risulta essere più limitata. Il vaccino in questione viene utilizzato soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Come si legge dal sito ufficiale del Ministero della Salute, nel nostro Paese, con il Decreto Presidenziale (DPR) n.465 del 7 novembre 2001, le indicazioni d'uso di questo vaccino sono state fortemente limitate ai soli operatori sanitari che si trovano "ad alto rischio di esposizione a ceppi di bacilli tubercolari multi-farmaco-resistenti, oppure che operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso di cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché presentano controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici".

Inoltre, è opportuno segnalare che, a causa del più elevato rischio di complicanze, la vaccinazione non può essere fatta in individui immunodepressi (come, ad esempio, pazienti affetti da infezioni da HIV, da leucemie, ecc., oppure, pazienti sottoposti a chemioterapia, a trattamento con farmaci immunosoppressori, ecc.). Inoltre, l'uso del vaccino in questione andrebbe evitato nelle donne in gravidanza.

Come si cura l'infezione da Bacillo di Koch?

Il trattamento dell'infezione da bacillo di Koch richiede tempi molto lunghi e l'associazione di una serie di principi attivi antitubercolari. Quelli maggiormente impiegati sono l'isoniazide, la rifampicina e l'etambutolo.

Altri farmaci di prima linea impiegati nel trattamento delle infezioni sostenute dal bacillo di Koch sono rappresentati dalla rifabutina e dalla pirazinamide.

Il medico stabilirà quale terapia è meglio intraprendere per ciascun caso. Si raccomanda, pertanto, di attenersi sempre alle indicazioni da esso fornite.

Per approfondire: