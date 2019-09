Essa è impiegata nel trattamento di diverse patologie, da sola o in associazione ad altri principi attivi (altri immunosoppressori, corticosteroidi, ecc.). Per poter espletare la sua azione, l'azatioprina deve essere assunta per via orale. I medicinali che la contengono sono formulati in forma di compresse; ciascuna di esse contiene 50 mg di principio attivo. Per essere dispensati, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), benché possa essere necessario il pagamento di un piccolo ticket da parte del paziente.