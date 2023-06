Autostima: come migliorarla

Per autostima si intende l'insieme dei giudizi valutativi che una persona dà di se stessa (Battistelli, 1994). Quando si parla di autostima si fa riferimento alla capacità di auto-conoscenza dell'individuo, in base a un'osservazione generale di se stesso, delle sue qualità, credenze e aspettative e della valutazione, positiva o negativa, delle caratteristiche che si auto-attribuisce. L'autostima è una componente fondamentale della nostra vita: influisce sul benessere emotivo, sulle relazioni interpersonali e sull'autorealizzazione. Un'autostima sana è ciò che ci fa sentire capaci e fiduciosi nelle nostre potenzialità. Al contrario, avere un'autostima bassa può limitare, bloccare o influire negativamente su molti aspetti della propria vita.

L'autostima: un prezioso alleato in ogni ambito della vita

Avere una buona autostima può fare la differenza nei diversi ambiti della vita.

L'autostima personale: che idea ho di me?

L'autostima personale riguarda la valutazione che una persona ha su se stessa, sulla sua personalità, sulle sue abilità, sulle conoscenze in possesso e sul modo di reagire e gestire le proprie emozioni. L'autostima riguarda, quindi, una valutazione globale della propria persona e del modo di intendere la propria esistenza. L'immagine percepita di sé, il Sé Reale, potrebbe, però, essere molto diversa da ciò si vorrebbe essere, il Sé Ideale. L'incongruenza tra come sono e come vorrei essere può minare il senso di autorealizzazione, con conseguenze importanti sulla propria autostima.

L'autostima sociale: come mi relaziono con gli altri?

L'autostima sociale riguarda la valutazione che una persona fa di se stessa in relazione agli altri, includendo la percezione delle proprie capacità di interagire, stabilire relazioni soddisfacenti e comunicare in modo efficace. È, infatti, errata la convinzione secondo la quale per avere una buona autostima sia necessario "bastarsi da soli". Secondo Cooley e Mead, una buona autostima non scaturisce esclusivamente da fattori interni individuali, ma si crea e si sviluppa dall'interazione con gli altri.

All'interno delle relazioni, l'autostima ha un ruolo importante nell'espressione dei propri bisogni in modo assertivo, nel rispetto delle differenze individuali e nella capacità di stabilire confini. Le conseguenze di un'autostima bassa a livello relazionale possono portare a dipendenza emotiva, paura del rifiuto e insicurezza nelle relazioni.

L’autostima sul lavoro: come valuto le mie performance?

L'autostima in ambito professionale riguarda la valutazione che una persona fa di se stessa in relazione al lavoro e alla carriera, includendo la competenza, l'efficacia e il senso di realizzazione professionale. Una buona autostima sul lavoro implica la capacità di apprendere nuove competenze, di affrontare le sfide e di sentirsi a proprio agio nel gestire le proprie aspirazioni professionali. Quando crediamo in noi stessi, siamo più inclini a prendere iniziative, ad assumere rischi calcolati e a perseguire i nostri obiettivi con dedizione. Avere una buona autostima porta a sviluppare una visione più concreta dei propri scopi, abbandonando la spinta a standard performativi irraggiungibili e valorizzando le proprie attitudini. Una buona autostima sul lavoro ci predispone a gestire meglio anche lo stress e le difficoltà, imparando dalle critiche, accettando gli errori come parte del processo e applicando un atteggiamento resiliente anche di fronte ai fallimenti.

L'autostima fisica: mi prendo cura di me?

L'autostima ha un impatto significativo anche sulla nostra salute. Una buona autostima influisce sul benessere psicologico e sulla promozione di uno stile di vita equilibrato. Avere un buon rapporto con il proprio corpo ci permette di accettarlo e prendercene cura in maniera sana ed efficace, oltre le pressioni che spingono al raggiungimento di standard e ideali di perfezione irraggiungibili. In questo ambito, avere una bassa autostima fisica può dar luogo a problematiche quali stress cronico, ansia, depressione o disturbi alimentari.

