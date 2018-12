L'atorvastatina, inoltre, può essere somministrata anche se i livelli ematici di colesterolo non sono elevati allo scopo di prevenire l'insorgenza di eventi cardiovascolari in pazienti considerati a rischio.

Lo sapevi che…

In commercio esistono medicinali a base di atorvastatina in associazione ad altri principi attivi - quali acido acetilsalicilico, amlodipina, ramipril, perindopril - utilizzati per la gestione/prevenzione del rischio cardiovascolare in pazienti con elevati livelli di colesterolo.

In alcuni medicinali, inoltre, l'atorvastatina è contenuta in associazione ad ezetimibe, un altro principio attivo in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e, in particolare, i livelli di LDL.