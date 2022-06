Atorvastatina: a cosa serve, quando si assume, effetti collaterali

Generalità L'atorvastatina è un principio attivo utilizzato per ridurre i livelli eccessivamente alti di lipidi nel sangue (colesterolo e trigliceridi). Redazione Atorvastatina - Struttura Chimica Appartenente al gruppo delle statine, l'atorvastatina può essere utilizzata sia da sola, in monoterapia, che in associazione ad altri principi attivi. Per svolgere la sua attività, l'atorvastatina deve essere assunta per via orale; difatti, i medicinali che la contengono sono formulati in forma di compresse da assumere per bocca. La dispensazione dei medicinali a base di atorvastatina può avvenire in farmacia solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile. Esempi di medicinali contenenti Atorvastatina Arkas®

Atoris®

Atorvastatina Aurobindo®

Atorvastatina DOC®

Atozet® (in associazione ad ezetimibe)

Euvascor® (in associazione a perindopril)

Stapressial® (in associazione ad amlodipina e perindopril)

Torvast®

Trinomia® (in associazione ad acido acetilsalicilico e ramipril)

A cosa serve Indicazioni terapeutiche dell'Atorvastatina: quando si usa? L'uso dell'atorvastatina è indicato per ridurre i livelli eccessivamente elevati di lipidi nel sangue (colesterolo e trigliceridi). L'impiego di questo principio attivo, tuttavia, dovrebbe essere fatto solo quando le modifiche allo stile di vita (dieta, attività fisica, ecc.) non hanno avuto successo nell'abbassare la concentrazione eccessivamente alta di lipidi nel sangue. L'atorvastatina, inoltre, può essere somministrata anche se i livelli ematici di colesterolo non sono elevati allo scopo di prevenire l'insorgenza di eventi cardiovascolari in pazienti considerati a rischio. Lo sapevi che… In commercio esistono medicinali a base di atorvastatina in associazione ad altri principi attivi - quali acido acetilsalicilico, amlodipina, ramipril, perindopril - utilizzati per la gestione/prevenzione del rischio cardiovascolare in pazienti con elevati livelli di colesterolo. In alcuni medicinali, inoltre, l'atorvastatina è contenuta in associazione ad ezetimibe, un altro principio attivo in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e, in particolare, i livelli di LDL. Tuttavia, in questo articolo ci si concentrerà principalmente sulle caratteristiche della sola atorvastatina e non dell'atorvastatina associata ad altri principi attivi.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di assumere l'Atorvastatina Prima di assumere medicinali a base di atorvastatina, è necessario informare il medico se: Si è affetti o si è sofferto in passato di patologie epatiche;

Si soffre d'insufficienza respiratoria grave;

Si ha una storia di ictus;

Si soffre di ipotiroidismo;

Si è affetti da problemi o malattie muscolari;

Si è sofferto di problemi muscolari durante il trattamento con altri farmaci ipolipemizzanti;

Si soffre di debolezza muscolare costante;

Si sta assumendo, o si è recentemente assunto, acido fusidico (un antibiotico);

Si hanno più di 70 anni di età;

Si consumano notevoli quantità di alcol etilico. In qualsiasi caso, a scopo precauzionale, prima di assumere medicinali a base di atorvastatina, è opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza dell'eventuale presenza di disturbi o malattie di qualsiasi tipo, anche se non indicate nel soprastante elenco.

Come agisce Meccanismo d'azione dell'Atorvastatina: come funziona? L'atorvastatina è in grado di ridurre i livelli ematici di colesterolo attraverso l'inibizione dell'enzima 3-idrossi-3-metiglutaril coenzima A reduttasi (HMG-CoA reduttasi). Quest'enzima è deputato alla conversione del 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A in mevalonato, un precursore fondamentale nella biosintesi degli steroli, colesterolo compreso. In particolare, l'atorvastatina espleta la sua azione a livello epatico; pertanto, essa inibisce la produzione di colesterolo endogeno a livello del fegato. Inoltre, questo principio attivo è in grado di favorire l'aumento del numero di recettori per le LDL sulla superficie cellulare, portando di conseguenza all'aumento della captazione e del catabolismo delle LDL.

Dosaggio e modo d'uso Come e quando prendere l'Atorvastatina L'atorvastatina è disponibile in forma di compresse per uso orale che dovrebbero essere deglutite intere con l'aiuto di un po' d'acqua. L'assunzione delle compresse può avvenire in qualsiasi momento della giornata, con o senza cibo. Tuttavia, è consigliabile assumere l'atorvastatina ogni giorno alla stessa ora. La dose di principio attivo da assumere verrà stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente. Ad ogni modo, di seguito riporteremo - a scopo puramente illustrativo - le dosi di principio attivo generalmente impiegate. La dose iniziale abitualmente impiegata in terapia è di 10 mg di principio attivo al giorno. Dopodiché, il medico può gradualmente aumentare la quantità di farmaco somministrata fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale per ogni paziente. In qualsiasi caso, non si dovrebbe mai superare la dose massima di 80 mg di atorvastatina al giorno. Lo sapevi che… Prima di iniziare il trattamento, il medico prescriverà al paziente un'opportuna dieta a basso contenuto di colesterolo. Tale dieta dovrà essere seguita dal paziente anche durante la terapia con atorvastatina.

Uso in gravidanza e allattamento L'Atorvastatina può essere utilizzata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Studi su animali hanno dimostrato che l'atorvastatina può causare tossicità riproduttiva e che viene escreta nel latte materno. Tuttavia, al momento, non è ancora stata stabilita la sicurezza d'uso dell'atorvastatina durante la gravidanza e l'allattamento nell'essere umano. Per queste ragioni, in gravidanza e durante l'allattamento al seno, l'uso dell'atorvastatina è controindicato.