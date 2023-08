Nonostante l'atopia rappresenti una malattia molto antica, è ancora oggi oggetto di studio, poiché i meccanismi che la governano sono alquanto complessi: i geni coinvolti nell'atopia sono molti e possono variare non solo da soggetto a soggetto (eterogeneità genetica), ma anche diversificarsi in base al gruppo etnico e all'ambiente in cui ci si trova; infatti, geni diversi possono provocare le medesime manifestazioni (espressione fenotipica) nelle varie popolazioni. Alla luce di quanto appena fermato, quindi, è impossibile stabilire con certezza il gene responsabile dell'atopia . Come accennato, anche l'ambiente può influenzare la manifestazione atopica: una persona sensibile potrebbe manifestare la malattia con sintomi diversi in base all'ambiente in cui si trova in quel dato momento: questo succede perché la mutazione del gene è diversa in base alla caratterizzazione ambientale.

Nei soggetti affetti da atopia si è registrata una spiccata tendenza a sviluppare IgE ( immunoglobuline di tipo E , anticorpi prodotti dall'organismo per difenderlo dall'attacco di agenti patogeni potenzialmente pericolosi); le IgE sono prodotte in seguito al contatto con proteine - antigene e, in caso di produzione eccessiva, l'organismo può rispondere con asma , dermatite atopica e rino- congiuntivite .

Cure e Rimedi

Atopia: esiste una Cura?

Le cure per i malati sono molto costose: il problema maggiormente sentito, tuttavia, non è tanto il costo delle cure, bensì la consapevolezza che non esiste un rimedio definitivo e certo, capace di eradicare completamente la malattia.

I trattamenti per combattere l'atopia dovranno essere seguiti per tutta la vita. Certo è, comunque, che l'atopia non è una malattia che si manifesta in modo continuo: solo se provocata da fattori scatenanti esploderà nelle sue manifestazioni.

Se gli esami diagnostici evidenziano i fattori predisponenti, il soggetto affetto dovrà evitare il contatto o l'ingestione di quella data sostanza (allergene).

Le terapie possibili sono rappresentate dall'utilizzo dei corticosteroidi ad applicazione topica, che smantellano il sintomo ma non la malattia; anche le preparazioni emollienti, nutrienti ed idratanti sono utili.

Nelle forme più gravi, il medico consiglia l'utilizzo di farmaci immunosoppressori; per eliminare il prurito è utile la somministrazione di antistaminici per os.

Se l'atopia è causata dall'attacco di batteri patogeni, gli antibiotici sono in grado di debellare il microorganismo.

In alcuni casi, la fototerapia rappresenta un metodo alternativo di risoluzione dei sintomi allergici.

I progressi della Scienza e della Ricerca moderna si sono rivelati eccezionali, tanto da permettere il miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da atopia.