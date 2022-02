Chiamata così in onore di Jean Nicot , la nicotina è un alcaloide – quindi una sostanza di origine vegetale – e rappresenta la componente tossica più nota del tabacco. Oltre a creare dipendenza nel lungo periodo, la nicotina ha anche effetti immediati sull'organismo umano, come per l'esempio l'innalzamento della pressione sanguigna e l'aumento della frequenza cardiaca .

L' astinenza da nicotina , o sindrome da astinenza da nicotina , è un insieme di sintomi che compare negli ex-fumatori poco tempo dopo aver inalato tabacco per l'ultima volta. Sebbene a qualcuno possa sembrare strano, l'astinenza da nicotina è un fenomeno reale, in quanto la nicotina è una sostanza che crea dipendenza , esattamente come l'eroina, la cocaina, la marijuana, l'alcol ecc.

Svariate ricerche hanno constatato che l'intensità della sintomatologia è tanto più grave, quanto più elevata era la quantità di tabacco che l'ormai ex fumatore consumava quotidianamente, prima di astenersi dal fumo; in altri termini, gli ex fumatori più accaniti sono soggetti a un'astinenza da nicotina dai sintomi ben più gravi, rispetto agli ex fumatori meno accaniti.

Come si vedrà successivamente, la sindrome da astinenza da nicotina ha una certa durata: tale durata è il lasso di tempo di cui necessita il cervello, in primis, e il corpo umano, in secondo luogo, per riabituarsi all'assenza della nicotina.

Secondo i ricercatori, sarebbe proprio questa particolare abitudine alla presenza della nicotina, da parte del cervello, a causare i sintomi da astinenza nel momento in cui un individuo smette di fumare; infatti, sembra che, con l' abolizione del fumo , le cellule cerebrali avvertano l'assenza di nicotina e reagiscano come se mancasse loro qualcosa di essenziale e indispensabile.

Sintomi

Come si manifesta l'Astinenza da Nicotina: i Sintomi

Tra i possibili sintomi dell'astinenza da nicotina, figurano:

Come si spiega l'Aumento dell'Appetito e Quali conseguenze può avere? L'assunzione costante di nicotina incrementa il rilascio medio, da parte del sistema nervoso, di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori che riducono il senso di fame.

Pertanto, se improvvisamente viene a mancare la nicotina, viene meno anche il maggiore rilascio di serotonina e di dopamina, nonché la succitata riduzione del senso di fame; da ciò ne consegue che il soggetto interessato ha più fame del solito.

In chi smette di fumare, il maggior appetito è particolarmente intenso durante le prime due settimane, periodo in cui il conseguente aumento del peso corporeo (in chi, ovviamente, non riesce a controllare l'apporto calorico) può essere anche di 4,5 chilogrammi.

Cosa Succede Quando Smetti di Fumare

I primi sintomi dell'astinenza da nicotina compaiono dopo appena 2-3 ore dall'ultima sigaretta, sigaro o boccata di pipa.

Dopo 3 giorni – ovverosia il lasso di tempo necessario all'organismo per eliminare completamente ogni traccia di nicotina – comincia la fase più acuta della sindrome d'astinenza: è a partire da questo momento, infatti, che l'ex fumatore soffre più intensamente del desiderio irrefrenabile di fumare, di irritabilità, di difficoltà di concentrazione ecc.

Per la risoluzione dei sintomi o, quanto meno, per apprezzarne un miglioramento (cioè un calo dell'intensità), devono trascorrere 2-3 settimane dall'ultima assunzione di nicotina.

Per maggiori dettagli, ecco di seguito come evolve l'astinenza da nicotina in un soggetto che ha smesos di fumare di colpo.

Shutterstock

Effetti dopo 30 minuti - 4 ore

Gli effetti dell'ultima dose di nicotina assunta svaniscono e il soggetto interessato comincia ad avvertire un bisogno crescente di fumare.

Dopo 10 ore

Il soggetto comincia a sviluppare irrequietezza, ha una necessità quasi irrefrenabile di fumare e sente di non sapere come riempire il proprio tempo.

Dopo 24 ore

Compaiono irritabilità e notevole appetito.

Dopo 2 giorni

La nicotina è quasi completamente scomparsa dall'organismo. In genere, questa fase coincide con la comparsa di mal di testa.

Dopo 3 giorni

La nicotina è ormai del tutto assente dall'organismo; questa situazione è generalmente associata a un crescente senso d'ansia.

Dopo 1 settimana

L'astinenza da nicotina è nel pieno della sua fase acuta; il quadro sintomatologico è completo.

In questo momento, sarebbe bene che il soggetto evitasse qualsiasi situazione capace di scatenare in lui il desiderio di fumare (es: frequentare persone fumatrici ecc.).

Dopo 2-4 settimane

I sintomi dell'astinenza da nicotina cominciano ad attenuarsi: il senso di depressione e l'ansia si riducono, il desiderio di fumare non è più forte come all'inizio, aumenta la tranquillità, l'appetito cala ecc.

Dopo 5 settimane

Il soggetto interessato può ritenersi fisicamente guarito; da questo momento in poi, non fumare è solo una questione di volontà.

Come accorgersi che l'Astinenza da Nicotina sta migliorando?

L'ex fumatore può intuire quando la fase acuta dell'astinenza da nicotina sta volgendo al termine da alcuni inequivocabili segnali, tra cui principalmente:

Assente o ridotta esigenza di fumare (rispetto a un momento precedente in cui tale esigenza era prepotentemente presente);

Maggiore tranquillità (rispetto a una fase precedente in cui sussistevano irritabilità e collera);

Minore senso d'ansia (rispetto a un prima in cui erano presenti ansietà, disturbi del sonno ecc.).

Quali fattori possono peggiorare i Sintomi?

Secondo indagini comportamentali su ex fumatori in piena fase di astinenza da nicotina, i sintomi di quest'ultima possono accentuarsi in alcune specifiche situazioni, tra cui:

Trovarsi in compagnia di persone che fumano;

Guidare. Ciò è legato al fatto che, molto spesso, i fumatori hanno l'abitudine di fumare in automobile, specie se vi trascorrono diverse ore al giorno, per lavoro o altre attività;

I momenti di stress;

Dopo aver bevuto caffè o tè. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l'assunzione di caffeina o teina stimola, nelle persone fumatrici, il bisogno di fumare;

Dopo aver assunto sostanze alcoliche. Per l'alcol vale quanto detto in merito a caffè e tè: sembra che la sua assunzione sia da stimolo al bisogno di fumare;

I momenti di stanchezza;

Durante lunghe conversazioni al telefono. Si tratta di una situazione analoga, in un certo senso, alla guida di un'automobile; è, infatti, un momento che, per i fumatori, ben si concilia con il consumo di sigarette.

Eccezioni

Secondo le testimonianze di alcuni ex fumatori, in rari e particolari frangenti l'astinenza da nicotina – in particolare il desiderio irrefrenabile di fumare – può durare molto più a lungo dei tempi canonici (3 settimane), mantenendosi per mesi se non anche per anni.

Astinenza da Nicotina: è pericolosa per la vita?

Per quanto spiacevoli e fastidiosi siano i suoi sintomi, l'astinenza da nicotina non è una condizione pericolosa per la vita. Anzi, il motivo per cui essa è presente, ossia l'abolizione del fumo, ha soltanto effetti benefici nei confronti dell'essere umano.

Questa mancanza di pericolosità è ciò che differenzia l'astinenza da nicotina dall'astinenza da alcol o dall'astinenza da droghe illegali; nonostante siano tutte e tre frutto di un meccanismo di dipendenza, infatti, le seconde forme di astinenza possono avere gravi conseguenze sulla salute di chi ne è vittima.