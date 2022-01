Assorbenti interni: Modo d'Uso, Vantaggi, Svantaggi

Il tampone non modifica la normale flora batterica locale

L'assorbente interno non altera il pH vaginale

Non lede l'integrità dell'epitelio vaginale e cervicale

È possibile fare il bagno in mare o in piscina con l'assorbente interno

I tamponi sono totalmente discreti e garantiscono il massimo confort e libertà di movimento

Non necessariamente il tampone va rimosso durante la minzione o la defecazione

L'inserimento degli assorbenti interni non compromette la verginità

Gli assorbenti interni sono costituiti da materiale sicuro ed innocuo

Gli assorbenti interni sono facili da utilizzare e, se inseriti correttamente, non creano alcun disagio

Non trattenere lo stesso assorbente interno per oltre 8 ore: si raccomanda di cambiarlo più spesso

Alternare i tamponi con gli assorbenti esterni

Non utilizzare gli assorbenti interni in caso di vaginite, infezioni vaginali o alterazioni dell'anatomia genitale

Non dimenticare di rimuovere l'assorbente interno ad ogni cambio e al termine delle mestruazioni

Non utilizzare gli assorbenti interni prima del ciclo mestruale o per assorbire altre perdite vaginali

Non inserire il tampone se il muscolo elevatore dell'ano è troppo contratto e non rilassato

Non utilizzare gli assorbenti interni in caso di ipersensibilità ad uno o più componenti: in tal caso, si consiglia l'utilizzo di assorbenti esterni ipoallergenici o di coppette mestruali

Durante le prime applicazioni potrebbe risultare difficoltoso inserire correttamente l'assorbente interno