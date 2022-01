Un ascesso perianale è una raccolta di pus localizzata in prossimità dell' ano o nella porzione terminale del retto . Questa condizione si manifesta come una tumefazione dolente, ricoperta da cute tesa e intensamente arrossata.

L'infezione si diffonde nei tessuti servendosi dei canali ghiandolari e raggiunge la cute perianale dove, per la resistenza opposta dalla stessa, si arresta. Immediatamente sotto la pelle , quindi, tutto il materiale prodotto dal processo infiammatorio si accumula, evolvendo poi in pus.

Queste piccole strutture anatomiche sono assolutamente invisibili ad occhio nudo; la loro funzione consiste nel favorire il passaggio delle feci, secernendo un muco di lubrificazione nelle cripte anali (piccoli avvallamenti a forma di nido di rondine che si dispongono nella regione dell'ano in modo circolare). L'infezione è determinata dalla penetrazione di batteri o materiale estraneo all'interno della ghiandola. Per facilità di esposizione, infatti, questa struttura ghiandolare presenta una forma di bottiglia, con il collo volto verso il lume del canale anale. L'ostruzione del dotto della ghiandola provoca stasi, infezione e formazione di un ascesso. Il processo patologico alla base dell'ascesso perineale può essere favorito da svariati fattori:

L'infezione si diffonde progressivamente ai tessuti circostanti, formando un canale che mette in comunicazione la ghiandola anale (dalla quale l'ascesso origina) con la cute della regione perianale, in quanto il pus cerca una via di uscita verso l'esterno. La fuoriuscita del materiale purulento viene subito avvertita dal paziente come un sollievo della sintomatologia fino a quel momento accusata, poiché si riduce la tensione dei tessuti che contenevano l'infezione. Se la lacerazione di un ascesso crea un falso passaggio attraverso l'intestino e la pelle intorno all'ano, può risultare una fistola perianale . Quando l'orifizio esterno del canale si chiude (guarigione apparente), invece, può svilupparsi un ascesso ricorrente e ricompariranno la febbre e il dolore che svelano il ripresentarsi della raccolta purulenta.

In alcuni casi, è possibile che non vi siano segni evidenti, ma l'esplorazione digitale può rivelare una tumefazione dura e molto dolente a livello della parete rettale.

Il dolore localizzato in sede perianale tende ad aumentare progressivamente in maniera direttamente proporzionale all'evoluzione dell'ascesso, e si esacerba alla palpazione e durante la defecazione . Questo sintomo può assumere un carattere continuo, tanto da indurre l'assunzione di una postura che possa in qualche modo alleviare il disturbo.

L'ascesso perianale non si manifesta immediatamente come una tumefazione , in quanto la raccolta del pus rappresenta l' evoluzione finale del quadro clinico . Di solito, il gonfiore viene avvertito dal paziente nelle fasi intermedie e finali del processo patologico e, talvolta, viene scambiato per una trombosi emorroidaria .

La diagnosi viene formulata in seguito a una visita con l'esplorazione rettale. L'ascesso perianale può essere più o meno profondo e attraversare i muscoli anali atti alla continenza (sfinteri), che devono essere risparmiati durante la terapia chirurgica. Per meglio definire i rapporti del processo infiammatorio con i muscoli circostanti, il medico può avvalersi di esami , quali l' ecografia transanale e la risonanza magnetica . In presenza di un ascesso perianale, la conta dei globuli bianchi è generalmente elevata.

Trattamento e Rimedi

Ascesso Perianale: Terapia

In linea generale, il trattamento di ogni ascesso consiste essenzialmente nell'incisione e nel drenaggio della raccolta di pus.

L'intervento rappresenta un'urgenza chirurgica e va eseguito il prima possibile per evitare che l'infezione diffonda in altre sedi.

Occorre sottolineare che l'incisione dev'essere sempre eseguita quando l'infezione si è "organizzata" in raccolta purulenta, quindi quando questa è apprezzabile.

Dopo il trattamento, la risoluzione dei sintomi acuti è immediata e le analisi ritornano nella norma.

Gli ascessi più superficiali si drenano in anestesia locale e sedazione, mentre i più complessi saranno trattati in anestesia spinale o generale.

Generalmente, dopo l'intervento, si lascia in sede un drenaggio per un periodo di tempo che varia a seconda dei casi. Le medicazioni andranno poi sostituite con cadenza prima quotidiana, poi settimanale, fino a guarigione della ferita.

La somministrazione di antibiotici non risolve l'ascesso, ma tende solamente a cronicizzarlo.

Trattamento Chirurgico

Se non è ancora aperto all'esterno, la cute sovrastante l'ascesso perianale dev'essere incisa e la cavità viene drenata chirurgicamente, per consentire la fuoriuscita del materiale purulento.

Il trattamento può essere eseguito in ambulatorio in anestesia locale, quando l'ascesso è di piccole dimensioni e non eccessivamente profondo. In caso di ascessi voluminosi o situati in profondità, invece, è necessario intervenire in sala operatoria previa somministrazione di un anestetico generale.

In ogni caso, dopo l'apertura della cavità, vanno eseguite delle medicazioni con regolarità, fino a quando la zona interessata non è guarita.

Antibioticoterapia

La terapia antibiotica non rappresenta l'alternativa all'intervento chirurgico, in quanto può far peggiorare il quadro clinico.

Di solito, gli antibiotici non sono mai indicati come trattamento di prima scelta dell'ascesso perianale. Questi farmaci, infatti, potrebbero rendere cronico il processo infettivo e difficilmente giungerebbero a contatto della cavità ascessuale.

Per questi motivi, la prescrizione di antibiotici va riservata a soggetti con difese immunitarie ridotte o anziani, allo scopo di prevenire infezioni a distanza.

Degenza e Convalescenza

Dopo l'intervento, il medico prescrive una terapia antidolorifica, che permette al paziente di condurre una vita regolare. A livello della ferita chirurgica, può rimanere una garza, che verrà sostituita durante le medicazioni ambulatoriali.

Se la defecazione non avviene spontaneamente entro 2 giorni, può essere somministrato un blando lassativo; quest'atto potrebbe essere accompagnato da sangue rosso vivo nelle feci, misto a coaguli.

Dopo l'intervento, inoltre, il paziente può osservare le seguenti manifestazioni:

Dolore, bruciore anale e rettale;

Perdite di sangue rosse o rosa, poi giallastre, di lieve entità, anche maleodoranti, che perdurano fintanto che l'ultima incisione non è completamente cicatrizzata (si risolve entro 1-3 mesi);

Irritazione della cute intorno all'ano, che appare arrossata e provoca prurito e bruciore;

Difficoltà temporanea a contenere i gas per la dilatazione delle fibre muscolari dell'ano (scompare in circa 1 settimana);

Febbre (fino a 38°C) nei primi giorni dopo l'intervento.

Tali situazioni sono da considerarsi normali e previste, pertanto non devono destare alcuna preoccupazione.

Durante il recupero post-operatorio, il paziente è invitato a: