Ascesso Dentale: Cause e Sintomi

Definizione Cos'è l'Ascesso Dentale? L'ascesso dentale consiste in un accumulo di pus racchiuso nei tessuti che circondano la radice di un dente (gengiva, osso mandibolare o polpa dentale). Solitamente, l'ascesso dentale è causato da infezioni batteriche che si propagano nei tessuti dentali a causa di diversi fattori; ad esempio, possono rappresentare la conseguenza di carie complicate, denti scheggiati/rotti o parodontopatie (malattie gengivali).

Classificazione Tipi di ascessi Dentali e loro Classificazione In base alla sede precisa in cui origina, l'ascesso dentale si distingue in: Ascesso parodontale : è provocato da un'infezione del parodonto, l'apparato di sostegno del dente costituito da gengiva, osso alveolare di sostegno, cemento radicolare e legamenti (fibre elastiche di collegamento). Tipico dei pazienti affetti da parodontite(o piorrea che dir si voglia) e sensibili a patologie gengivali, l'ascesso dentale parodontale può essere causato anche da un'infezione purulenta all'interno di una tasca parodontale.

Cause e Fattori di Rischio Perché si manifesta L'ascesso Dentale e quali sono i Fattori di Rischio? La causa che dà origine all'ascesso dentale, come anticipato, è rappresentata da un'infezione. I motivi per cui tale infezione può insorgere determinando il problema possono essere molteplici. Aldilà della scarsa igiene orale e delle carie non curate che possono rappresentare due dei possibili fattori favorenti l'infezione batterica solitamente causa di ascesso, esistono altre condizioni e fattori che possono predisporre alla comparsa di questo problema consistono in: Interventi dentali multipli non perfettamente riusciti, come devitalizzazione, impianto, otturazione;

Presenza di alcuni tipi di patologie, come ad esempio: Diabete; Cellulite batterica; Malattie da reflusso gastroesofageo; Malattie che indeboliscono il sistema immunitario(ad esempio, AIDS).

Secchezza delle fauci;

Vizio del fumo;

Alcolismo;

Chemioterapia e radioterapiadella testa e del collo;

Terapia a lungo termine con farmaci corticosteroidi, antistaminicied antipertensivi.

Sintomi Come si manifesta l'Ascesso Dentale? Il sintomo principale dell'ascesso dentale è il dolore - sovente descritto come "mal di denti" - sempre acuto, lancinante ed inarrestabile, tale da rendere difficoltosa la masticazione. Il dolore tende ad accentuarsi anche serrando la bocca, oppure masticando un alimento troppo freddo o eccessivamente caldo. Talvolta, il mal di denti prodotto dall'ascesso dentale aumenta semplicemente sfiorando il dente con la punta della lingua. Oltre al dolore pulsante ed acuto, altri sintomi completano il quadro clinico innescato dall'ascesso dentale: Gengive gonfie, arrossate, talvolta sanguinolente;

Gonfiore del viso: la pelleche sovrasta l'ascesso risulta particolarmente dolente, arrossata e gonfia e l'intensità del dolore aumenta alla palpazione;

Ipersensibilità dentinale: il mal di denti è accentuato da stimoli termici (alimenti o bevande fredde/calde) e meccanici (masticazione);

Alitosi;

Tendenza alla caduta del dente;

Gonfiore dei linfonodidel collo;

Febbre;

Malessere generale;

Spasmo muscolare della mandibola (nei casi più gravi). Quanto dura un Ascesso Dentale e per quanto tempo permangono i sintomi? La durata di un ascesso dentale e dei sintomi correlati dipende sostanzialmente dalla velocità di intervento e dal tipo di terapia che viene messo in atto. Appare chiaro, quindi, come sia indispensabile recarsi immediatamente dal medico odontoiatra non appena compaiono i primi sintomi sospetti. Se l'infezione progredisce, infatti, i tempi di guarigione potrebbero protrarsi, senza contare che si può andare incontro allo sviluppo di complicanza più o meno gravi.