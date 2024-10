Ascesso dentale: cos'è? Come si fa la diagnosi e come si cura?

La prognosi è eccellente quando l'ascesso dentale viene arrestato non appena si manifestano i primi sintomi; diversamente, in caso di mancato intervento, l'ascesso dentale può causare effetti devastanti, fino alla morte nei casi estremi.

Ad ogni modo, il dentista procede con una visita specialistica per verificare l'infezione. La presenza di materiale purulento ( batteri , detriti cellulari, plasma e globuli bianchi ) nella gengiva, nell' osso mandibolare o nella polpa del dente può essere accertata mediante opportuni test diagnostici-investigativi:

Un'indagine anamnestica (ovvero la raccolta dei sintomi accusati dal paziente) è generalmente sufficiente per ipotizzare un ascesso dentale in atto.

Come si cura un ascesso dentale?

La terapia per l'ascesso dentale ha lo scopo di:

Uccidere i patogeni coinvolti nell'infezione → antibiotici

Allontanare il dolore e tutti gli altri sintomi → sussidi terapeutici

Salvare il dente da un'ipotetica estrazione → intervento immediato

Trattandosi di un'infezione, una mirata cura antibiotica si rivela la terapia più appropriata per debellare efficacemente l'ascesso dentale. Spesse volte, tuttavia, accanto alla cura antibiotica è necessario incidere l'ascesso dentale per drenare il suo contenuto. Il dentista, con l'ausilio di strumenti sterili, procede dapprima anestetizzando la zona da trattare; successivamente, il medico pratica una piccola incisione nell'ascesso, per rimuovere il materiale purulento accumulatosi.

Per combattere l'inevitabile dolore che accompagna l'ascesso dentale, il medico prescrive al paziente farmaci anestetici-antidolorifici (es. ibuprofene, naprossene, acido acetilsalicilico). In presenza di febbre alta, il farmaco più indicato è il paracetamolo.

La soluzione più efficace per un ascesso periapicale (pulpite irreversibile) è la devitalizzazione del dente, che scongiura un'eventuale estrazione. Questo intervento consiste nella rimozione della polpa dentale danneggiata, e nella sua successiva otturazione con amalgame speciali o materiali biocompatibili. Successivamente, il dente dev'essere ricostruito: si possono impiantare dei perni in metallo e carbonio (per sostenere la ricostruzione) e, da ultimo, è possibile ricoprire il dente con una capsula.

Qualora l'intervento di devitalizzazione non fosse stato eseguito correttamente, l'ascesso dentale potrebbe creare un danno maggiore. In simili circostanze, è necessario procedere con un'estrazione chirurgica del dente malato.

Un ascesso parodontale necessita generalmente di terapie meno invasive rispetto al caso precedente. La detartarsai (intervento che prevede la rimozione professionale di tartaro e placca), supportata da una terapia antibiotica ed antidolorifica, è talvolta sufficiente per curare l'ascesso dentale. Altre volte, dopo aver accuratamente pulito la tasca gengivale in cui si è formato l'ascesso, è necessario rimodellare il tessuto gengivale per minimizzare il rischio di infezioni recidivanti.