Cosa Provoca l'Argiria?

Le cause dell'argiria sono da ricercarsi in una continua e/o eccessiva esposizione (o assunzione) ad argento o suoi composti.

Come accennato nel capitolo precedente, non è noto quale sia la quantità di argento necessaria per dare origine alla malattia, così come non vi sono dati certi in merito al tipo di composto dell'argento che può dare origine alla malattia e al tempo di esposizione/assunzione necessario affinché questa si manifesti. Difatti, nel corso degli anni, sono stati segnalati casi di argiria nei quali la malattia si è manifestata in seguito ad esposizione/assunzione di diversi tipi di composti dell'argento, a differenti concentrazioni e per differenti periodi di tempo.

Vero è che, nella letteratura scientifica, sono stati riportati casi di argiria imputabili all'assunzione di argento colloidale per via orale - utilizzato in questi casi come integratore alimentare in varie forme di medicina alternativa - e per via nasale (gocce nasali) per periodi di tempo variabili da 8 mesi fino a 5 anni.