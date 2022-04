Argilla Verde: a cosa serve? Tipologie e impieghi

Proprietà che, peraltro, sono note fin dall'antichità, tanto che già gli antichi egizi e i popoli romani la utilizzavano nel trattamento di diversi disturbi, sia esternamente che per via orale .

L' argilla verde è un prodotto molto apprezzato e largamente sfruttato in ambito fitoterapico e cosmetico, in virtù delle proprietà dermopurificanti , detossinanti , rimineralizzanti e antibatteriche che le vengono attribuite.

Inoltre, in alcuni tipi di argilla verde sono presenti anche altri elementi, metalli o ioni, come zinco , rame , zolfo , carbonio, azoto , fosforo e cloro .

Le proprietà dell'argilla verde sono strettamente correlate a una serie di diversi fattori, come la sua composizione chimica (concentrazione delle sostanze in essa contenute), il luogo d'origine, la tecnica di lavorazione utilizzata e la sua capacità di scambio ionico .

In commercio è possibile reperire diverse tipologie di argilla verde, che si differenziano l'una dall'altra in funzione di diversi fattori, come, ad esempio, il luogo d'origine del prodotto e la composizione chimica dello stesso. A tal proposito, riportiamo l'esempio dell'argilla verde francese e dell'argilla verde italiana.

A Cosa Serve?

Viste le numerose proprietà attribuite all'argilla verde, non sorprende affatto che questa sostanza venga impiegata in molteplici situazioni.

Uso esterno

Impiegata per uso esterno sotto forma di maschere, impacchi e cataplasmi, l'argilla verde viene utilizzata in ambito cosmetico in caso di pelli grasse e acneiche. Le sue proprietà antibatteriche, purificanti, detossinanti e blandamente esfolianti, aiutano infatti a controllare l'eccesso di sebo e a migliorare l'aspetto di questo tipo di pelli (per maggiori informazioni: Maschera all'Argilla).

Date queste sue proprietà, l'argilla verde viene sfruttata anche per la preparazione di maschere per capelli grassi (per maggiori informazioni: Maschere per Capelli Fai da Te).

Infine, ricordiamo che l'argilla verde costituisce uno dei componenti principali dei fanghi anticellulite e dei fanghi in generale.

Preparazione dell'impasto per uso esterno

Quando impiegata nelle suddette situazioni, l'argilla viene miscelata con acqua fino ad ottenere un impasto né troppo liquido né troppo denso, ma di una consistenza tale da consentirne l'applicazione sulle aree di cute interessate.

Spesso e volentieri, alla miscela acqua-argilla verde vengono aggiunti anche estratti vegetali od oli essenziali, allo scopo di incentivarne l'azione e/o allo scopo di conferire al composto ulteriori proprietà (ad esempio, è possibile aggiungere del miele o degli oli/estratti vegetali ad azione idratante allo scopo di garantire un'azione dermopurificante senza disidratare eccessivamente la cute).

Argilla verde online

Online è disponibile un'argilla verde finissima in confezione da 3 kg. Assorbente, purificante e rigenerante, questo prodotto è particolarmente adatto per la cura delle pelli miste e grasse. Assorbe e regola l'eccesso di sebo, elimina le tossine e le impurità, rivitalizza la pelle e favorisce il rinnovamento cellulare.

Per la preparazione della pasta di argilla, basta versare l'argilla verde in un contenitore di legno o di vetro e aggiungere acqua. Lasciare riposare per 30 minuti quindi mescolare con una spatola di legno o plastica per ottenere una pasta omogenea.

In alternativa, è possibile optare per un'argilla verde ventilata attiva essiccata al sole in confezione da 500gr, 100% naturale, utile per purificare e tonificare l'organismo e per il benessere giornaliero. Anche per uso interno. Grazie agli oligoelementi e ai sali minerali in essa contenuti, questo prodotto è dotato di straordinarie proprietà anti-invecchiamento, purificanti e tonificanti. La trasformazione dell'argilla verde ventilata in argilla verde ventilata attiva, ha consentito di potenziare le qualità intrinseche dell'argilla e rendere il prodotto di qualità superiore.

Uso interno

Vista la sua grande capacità adsorbente, chelante e detossinante, l'argilla verde è stata usata fin da tempi antichissimi dalle medicine popolari per il trattamento di disturbi gastrointestinali (flatulenza, problemi digestivi, ecc.), intossicazioni e avvelenamenti (da farmaci, da sostanze tossiche, ecc.).

Solitamente, per uso interno si utilizza l'argilla verde ventilata - poiché fine e impalpabile, quindi più facilmente deglutibile - che sia stata specificatamente preparata per l'utilizzo interno.

L'argilla ventilata è facilmente reperibile in commercio, nelle erboristerie e in diversi store online. Solitamente, questi prodotti vengono considerati come un rimedio depurativo per l'organismo, ma molti consumatori li utilizzano anche in caso di meteorismo, flatulenza e disturbi gastrici.

A questo proposito, tuttavia, ricordiamo l'importanza di rivolgersi al medico prima di utilizzare l'argilla verde per uso orale e si ribadisce l'importanza di utilizzare prodotti (integratori alimentari) che siano stati specificatamente formulati per questo tipo di utilizzo (di solito, la tipologia di impiego è espressamente riportata dal produttore sulla confezione del prodotto).

NOTA BENE A seguito di verifiche condotte dall'EFSA (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) sui possibili rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di alluminio negli alimenti, il Ministero della Salute ha modificato le condizioni di impiego degli additivi alimentari contenenti alluminio. Alla luce delle restrizioni adottate per l'impiego di argille come additivi, a partire dalle produzioni del 1 febbraio 2014 è vietato l'uso come ingredienti negli integratori alimentari delle seguenti sostanze: Silicato di sodio e alluminio (E554)

Silicato di potassio e alluminio (E555)

Silicato di calcio e alluminio (E556)

Bentonite (E558)

Silicato d'alluminio o caolino (E559) Per le altre argille impiegate come ingredienti negli integratori alimentari va specificato in etichetta il tipo e il tenore con le quantità di assunzione indicate. Inoltre con la notifica dell'etichetta va fornita una certificazione sull'entità della presenza di alluminio.

Preparazione dell'argilla verde da bere

Quando l'argilla verde ventilata viene usata internamente (integratori alimentari), in molti consigliano di effettuare la preparazione la sera e di assumerla il giorno seguente, avendo cura di bere solo il surnatante (ossia l'acqua che sovrasta il residuo solido argilloso depositato sul fondo).

Tuttavia, la modalità di preparazione potrebbe variare in funzione del prodotto preso in considerazione, pertanto, si raccomanda di attenersi alel indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.