Introduzione L'argilla, un composto minerale curativo, il cui impiego affonda le proprie radici nei secoli passati, vanta numerose proprietà benefiche e salutari. Viene principalmente utilizzata come rimedio naturale per curare o lenire irritazioni della pelle di viso e corpo, ma a seconda del diverso tipo di argilla -e dei minerali in essa contenuti (ferro, silice, calcio, magnesio) - è possibile impiegarla per trattare specifiche condizioni dermatologiche o manifestazioni momentanee, quali irritazioni e arrossamenti. argille disponibili in commercio e impiegate nella cosmesi naturale e nella cura del corpo vengono catalogate in base al diverso colore con il quale si presentano, che altro non è che la risultanza del giacimento d'origine e della composizione chimica. Troviamo, quindi: Ledisponibili in commercio e impiegate nella cosmesi naturale e nella cura del corpo vengono catalogate in base al diverso colore con il quale si presentano, che altro non è che la risultanza del giacimento d'origine e della composizione chimica. Troviamo, quindi: argilla verde , bianca, rossa, gialla, grigia, l'argilla blu e l'argilla beige.

Cos'è l'argilla? Con il termine argilla si definisce un sedimento non litificato costituito principalmente da alluminosilicati idrati appartenenti alla classe dei fillosilicati. I minerali che compongono l'argilla sono tutti appartenenti alla sottoclasse dei fillosilicati e definiti minerali argillosi. L'argilla, infatti, è un composto minerale, in cui si trovano diverse concentrazioni minerali che differiscono a seconda del luogo di raccolta dell'argilla stessa. Ciò che accomuna quasi tutte le tipologie di argilla sono comunque i silicati di alluminio, presenti in prevalenza, e altri minerali quali ferro, magnesio e calcio. L'argilla viene usata soprattutto in stazioni termali, centri benessere ed estetici come materiale naturale, dalla specifica consistenza, per preparare maschere viso ed impacchi per tutto il corpo. L'argilla ha una parte argillosa e una sabbiosa, che variano in percentuale. Più la composizione sabbiosa è elevata, più aumenta la grassezza dell'argilla, ossia la sua plasticità, che la rende più idonea ad essere utilizzata nella cosmesi. L'argilla è malleabile quando idratata e può quindi essere facilmente lavorata con le mani. Quando è asciutta, nel classico esempio in cui una maschera applicata sul viso dopo una decina di minuti tende ad asciugare, diventa rigida e si formano addirittura crepe.

Argilla rossa: proprietà e usi L'argilla rossa ha questo colore perché è ricca di ferro trivalente e viene utilizzata sopratutto per i problemi di infiammazioni e dolori articolari. È la più difficile da reperire in commercio, in erboristeria o negozi di cosmesi naturale. Ad uso orale è indicata per purificare e detossinare l'organismo. Tra le sue proprietà troviamo: Azione antinfiammatoria e antiarrossamento per pelli sensibili

Azione lenitiva e sfiammante in caso di traumi, contusioni, ematomi, e dolori muscolari o articolari

Mal di testa

Infiammazione gengivale

Azione decongestionante.

Argilla gialla: proprietà e usi L'argilla gialla è nota anche comeillite ed è ricca di minerali quali il potassio, il titanio e rame che le conferiscono il caratteristico colore giallognolo. Questa arglla è la più rara e la meno conosciuta anche se viene utilizzata in democosmesi, soprattutto per il trattamento delle pelli più mature. Tra le proprietà di questa argilla, troviamo: Azione lenitiva, sfiammante

Dolori articolari

Nevralgia

Dolori cervivali

Gambe pesanti

Proprietà elasticizzanti della pelle: l'argilla gialla stimola la produzione di collagene e restituisce tono e corposità alla pelle

Cicatrizzante e purificante in caso di pelle grassa.