Argento Colloidale: Cos'è? Caratteristiche, Sicurezza d'Uso ed Effetti Collaterali

Le pratiche descritte in questo capitolo non sono accettate dalla medicina moderna , non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Potrebbero, perciò, essere inefficaci o, addirittura, risultare dannose per la salute .

L'efficacia e la sicurezza d'uso dell'argento colloidale nel trattamento dei suddetti disturbi e malattie non è supportata da sufficienti e adeguati studi scientifici condotti in merito.

Modo d'uso

In funzione del disturbo che si è intenzionati a trattare, il prodotto in questione viene utilizzato sia per via interna che per via esterna e può essere:

Ingerito direttamente, oppure lasciato sotto la lingua qualche minuto e poi deglutito;

Utilizzato per effettuare gargarismi e poi sputato;

Utilizzato come gocce nasali da applicare localmente;

Utilizzato come spray sulle mucose (ad esempio, in gola);

Applicato sulla cute in presenza di ferite, sia in forma di gocce che mediante l'uso di erogatori spray.

Posologia

Per quanto riguarda la posologia, essa è normalmente riportata sulla/nella confezione del prodotto. In qualsiasi caso, vista la potenziale pericolosità per la salute derivante dall'assunzione di prodotti a base di argento colloidale, si ricorda nuovamente l'importanza di chiedere il consiglio del proprio medico prima di acquistare questa sostanza e prima di utilizzarla attraverso qualsivoglia via, interna o esterna che sia.