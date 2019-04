Come Assumere l'Argatroban e Dosaggio Somministrato

Come accennato, per poter esercitare la sua azione anticoagulante, l'argatroban deve essere somministrato per via parenterale e, più precisamente, tramite infusione endovenosa. Trattandosi di un farmaco per uso ospedaliero, esso può essere utilizzato solo all'interno di ospedali o strutture ad essi assimilate e la sua somministrazione deve essere effettuata da un medico specializzato in disturbi della coagulazione.

Il dosaggio di farmaco da somministrare deve essere stabilito dalla suddetta figura sanitaria. Ad ogni modo, la dose abitualmente impiegata in pazienti adulti senza insufficienza epatica è di 2 microgrammi/kg/min, da somministrarsi in infusione continua. In caso di insufficienza epatica, invece, tale dosaggio può essere ridotto dal medico.

Dopo aver somministrato la dose iniziale, il medico può decidere di diminuire la quantità di farmaco somministrata in funzione del decorso clinico del paziente, quindi in funzione della sua risposta al trattamento.

Naturalmente, prima di somministrare l'argatroban, è necessario interrompere la terapia con eparina; inoltre, è necessario determinare il valore basale di aPTT (tempo di tromboplastina parziale attivata).