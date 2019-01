Grazie a questa sua particolare azione, l'apomorfina è impiegata nell'ambito della terapia farmacologica contro il morbo di Parkinson, per contrastare i disturbi del movimento, quando le terapie tradizionali (con levodopa) non risultano efficaci o sufficienti.

Fino a poco tempo fa, in commercio erano disponibili medicinali a base di apomorfina somministrabili per via sublinguale con indicazioni per il trattamento della disfunzione erettile. Tuttavia, ad oggi (Gennaio 2019), l'apomorfina è disponibile solo all'interno di medicinali da somministrare per via parenterale (infusione o iniezione sottocutanea) con indicazioni per il trattamento delle gravi difficoltà di movimento causate dal morbo di Parkinson.

A seconda dei casi, i medicinali contenenti apomorfina da somministrare per via endovenosa sono classificati come farmaci di fascia H (farmaci ospedalieri esitabili in farmacia dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti), oppure come farmaci di fascia A (rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale).

Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Apomorfina