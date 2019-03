L'Apixaban può essere Assunto in Gravidanza e durante l'Allattamento?

Gli effetti dell'apixaban sulle donne in gravidanza non sono noti, pertanto, a scopo precauzionale, l'uso del principio attivo durante la gestazione non è raccomandato.

Allo stesso tempo, non è noto se l'apixaban venga o meno escreto nel latte materno umano, anche se, studi condotti su animali, hanno confermato questo fenomeno. Il rischio per il neonato non può perciò essere escluso. Per questi motivi, anche in questo caso, l'assunzione dell'apixaban durante l'allattamento al seno non è raccomandata. Qualora la madre dovesse necessariamente sottoporsi ad una terapia a base di apixaban, si dovrebbe valutare la sospensione dell'allattamento al seno. Chiaramente, sarà il medico a fornire alla paziente tutte le indicazioni del caso.