Generalità Che cos'è l'Apixaban e caratteristiche generali L'apixaban è un principio attivo ad azione anticoagulante appartenente al gruppo dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO). Shutterstock Apixaban - Struttura Chimica Più nel dettaglio, si tratta di un inibitore diretto del fattore Xa; fattore che nel processo della coagulazione riveste un ruolo chiave nella formazione della trombina (o fattore IIa), necessaria per lo sviluppo del coagulo di sangue o trombo. L'uso dell'apixaban, pertanto, è indicato in specifici casi in cui è necessario prevenire la coagulazione del sangue. Per poter espletare la sua azione, questo principio attivo deve essere somministrato per via orale; difatti, i farmaci che lo contengono sono in forma di compresse rivestite. Attualmente, l'unico medicinale a base di apixaban commercializzato in Italia è l'Eliquis. Si tratta di un farmaco in fascia A il cui costo, pertanto, può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). La sua dispensazione, tuttavia, può avvenire solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile limitativa (RRL); ciò significa che è vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Esempi di Medicinali Contenenti Apixaban Apixaban HCS®

Apixaban Mylan®

Apixaban Sandoz®

Eliquis®

A cosa serve l'Apixaban? Quando si usa e indicazioni terapeutiche L'utilizzo dell'apixaban è indicato in tutti i seguenti casi: Prevenzione e trattamento della trombosi venosa profonda e dell' embolia polmonare ;

e della e dell' ; Prevenzione della trombosi venosa profonda in seguito ad operazioni chirurgiche dell'anca o del ginocchio ;

della in seguito ad ; Prevenzione della formazione di coaguli di sangue in pazienti con fibrillazione atriale e con almeno un fattore di rischio aggiuntivo.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Apixaban Prima di assumere l'apixaban, è molto importante informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti situazioni: Ci si trova in una situazione che può esporre ad un aumento del rischio di sanguinamento, come avviene ad esempio, in presenza di: Disturbi emorragici; Pressione sanguigna molto alta e non controllata da trattamento medico; Età superiore ai 75 anni; Peso corporeo inferiore o uguale a 60 kg.

Si ha la sindrome antifosfolipidica (disturbo del sistema immunitario che comporta un aumento del rischio di formazione di coaguli di sangue);

Presenza di gravi patologie renali;

Se si è in dialisi;

Presenza o storia pregressa di disturbi e patologie del fegato;

Se si hanno valvole cardiache protesiche;

Se ci si deve sottoporre ad interventi chirurgici di qualsiasi tipo (inclusi quelli di tipo odontoiatrico);

Se si ha un catetere o è stata fatta un'iniezione a livello della colonna vertebrale epr effettuare un'anestesia o per il trattamento del dolore;

Se si ha una pressione sanguigna instabile o se è pianificato un altro trattamento o una procedura chirurgica per rimuovere un coagulo di sangue dai polmoni. In qualsiasi caso, prima di assumere medicinali a base di apixaban, è opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza dell'eventuale presenza di disturbi o malattie di qualsiasi tipo, anche se non espressamente indicate nel soprastante elenco puntato. Nota Bene L'uso dell'apixaban non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.

Dosaggio e Modo d'uso Come si somministra l'Apixaban e in quali dosi? L'apixaban è disponibile in forma di compresse rivestite che devono essere deglutite intere con l'ausilio di un po' d'acqua. In caso di difficoltà/impossibilità di deglutire la compressa intera, questa può essere frantumata ed essere assunta miscelata ad acqua, oppure a glucosio al 5% in acqua, o ancora, miscelata a succo o purea di mela (per maggiori informazioni, si consiglia di leggere il foglietto illustrativo del medicinale contenente apixaban e/o di chiedere consiglio al medico o al farmacista). La posologia di apixaban deve essere stabilita dal medico in funzione della patologia che si necessita prevenire o trattare e in funzione delle condizioni di salute del paziente stesso.

Gravidanza e Allattamento L'Apixaban può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Gli effetti dell'apixaban sulle donne in gravidanza non sono noti, pertanto, a scopo precauzionale, l'uso del principio attivo durante la gestazione non è raccomandato. Allo stesso tempo, non è noto se l'apixaban venga o meno escreto nel latte materno umano, anche se, studi condotti su animali, hanno confermato questo fenomeno. Il rischio per il neonato non può perciò essere escluso. Per questi motivi, anche in questo caso, l'assunzione dell'apixaban durante l'allattamento al seno non è raccomandata. Qualora la madre dovesse necessariamente sottoporsi ad una terapia a base di apixaban, si dovrebbe valutare la sospensione dell'allattamento al seno. Chiaramente, sarà il medico a fornire alla paziente tutte le indicazioni del caso.