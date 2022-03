Antrace (o Carbonchio): Cos’è? Sintomi, Come Si Contrae e Cura

Cos’è Antrace: Cos'è? Shutterstock L'antrace è una grave malattia infettiva causata da batteri gram-positivi conosciuti come Bacillus anthracis. L'uomo contrae l'antrace tipicamente attraverso la cute, quasi sempre durante l'esposizione professionale a prodotti contaminati di origine animale (es. pellame, lana o peli) o in seguito al contatto con animali infetti. L'infezione umana può avere origine, inoltre, dall'ingestione di carne non adeguatamente cotta, contenente le spore di Bacillus anthracis (forme vegetative del microrganismo) o inalando queste ultime.

Dove Si Trova? Bacillus anthracis: Dove si trova l’Antrace? In natura, l'antrace si trova nel suolo e, di solito, colpisce animali da pascolo, d'allevamento (come capre, bovini, pecore e cavalli) e selvatici (es. elefanti e bufali) in tutto il Mondo, rivelandosi spesso letale. Fortunatamente, l'infezione naturale è piuttosto rara nelle aree industrializzate, ma il potenziale uso dell'antrace come arma biologica ha incrementato il timore nei confronti di questa malattia. Negli Stati Uniti, nel 2001, le spore del microrganismo furono usate come armi di bioterrorismo e diffuse, sotto forma di polvere molto fine, tramite il servizio postale. Chi è Più a Rischio? L'infezione umana è molto rara, ma alcune attività possono aumentare le probabilità di una persona di infettarsi. Tra i gruppi a rischio vi sono: contadini, veterinari, macellai, conciapelli, cardatori e chiunque altra figura professionale che si trovi a lavorare con: Animali infetti ;

; Prodotti contaminati derivanti da animali infetti.

Cause e Contagio Quali Sono le Cause dell’Antrace? L'antrace è causata da batteri gram-positivi conosciuti come Bacillus anthracis, che possono può provocare una grave malattia sia negli umani, che negli animali. Bacillus anthracis è un microrganismo a forma di bastoncello, aerobio o anaerobio facoltativo, capsulato e produttore di tossine. In condizioni di aerobiosi, Bacillus anthracis è in grado di produrre spore estremamente resistenti, che possono restare vitali nel terreno, nella lana e nel pelo degli animali per decenni. Le spore germinano e si moltiplicano rapidamente quando entrano in un ambiente ricco di aminoacidi e di glucosio (come tessuti e sangue). Quando le spore di antrace penetrano all'interno del corpo, possono attivarsi, quindi i batteri possono moltiplicarsi, diffondersi nel corpo, produrre tossine e provocare gravi patologie. Come si Contrae l’Antrace? Le persone vengono infettate dall'antrace quando le spore penetrano all'interno del corpo. Ciò può accadere quando le persone: Inalano le spore ;

; Mangiano cibo o bevono acqua contaminati dalle spore ;

; Le spore penetrano in un taglio o un graffio nella pelle. Antrace: Come S’Infettano le Persone Shutterstock La maggior parte delle persone che si ammala di antrace è esposta mentre lavora con animali infetti o prodotti contaminati provenienti dagli stessi come lana, pelli o peli. Per quanto riguarda l'ANTRACE CUTANEA, le ferite aperte o le abrasioni aumentano la vulnerabilità a contrarre l'infezione, ma questa si può verificare anche quando la cute è integra. L'ANTRACE DA INALAZIONE si può verificare quando s'inalano spore presenti nell'aria (vaporizzate) durante la lavorazione industriale di materiali contaminati come lana, pelli o peli. Consumando carne cruda o poco cotta proveniente da animali infetti si può contrarre, invece, l'ANTRACE GASTROINTESTINALE. Ciò avviene in Paesi in cui il bestiame non viene vaccinato periodicamente contro l'antrace e gli animali destinati all'alimentazione non vengono controllati prima della macellazione. Recentemente, è stato identificato un altro tipo di infezione da antrace fra i consumatori di eroina nel nord Europa: l'ANTRACE DA INIEZIONE. Come fanno gli Animali a infettarsi? Gli animali d'allevamento e selvatici, come bovini, pecore, capre, antilopi e cervi, possono infettarsi quando respirano o ingeriscono spore presenti in terreni, piante o acqua contaminati. Nelle zone in cui si è riscontrata l'infezione, di solito, il bestiame viene vaccinato periodicamente contro l'antrace allo scopo di prevenire le epidemie. Inoltre, gli animali destinati all'alimentazione vengono controllati prima della macellazione. Antrace: è contagiosa? L'antrace non è contagiosa, il che significa che non si può prendere come avviene con un raffreddore o l'influenza. In rari casi, è stata segnalato il contagio interpersonale dell'antrace cutanea, poiché i versamenti da lesioni cutanee possono veicolare il batter. L'antrace da inalazione e l'infezione gastrointestinale non si trasmettono, invece, da persona a persona. L'antrace può essere trasmessa da persona a persona, attraverso il contatto diretto o in seguito all'esposizione a materiale contaminato.

Epidemiologia Antrace: Dove è diffusa l’infezione? L'antrace è più comune nei paesi in via di sviluppo e in quelli che non dispongono di programmi veterinari di sanità pubblica per vaccinare regolarmente gli animali contro l'antrace. L'antrace è più diffusa nelle regioni agricole di Sud America, Africa sub-sahariana, Asia centrale e sudoccidentale, Europa meridionale e orientale e Caraibi. In altre zone del Mondo, si verificano epidemie sporadiche.