Antizanzare: migliori repellenti per insetti estate 2023

Antizanzare: come sceglierli

Con l'arrivo del caldo si ripresenta, puntuale, il problema delle zanzare che possono disturbare il sonno notturno o rovinare il piacere di una serata all'aperto.

Per arginare il problema è quindi fondamentale dotarsi dei prodotti giusti, scegliendo con cura le soluzioni più adatta alle proprie esigenze.

Quali sono dunque i migliori repellenti antizanzare?

Tra quelli più utilizzati ci sono sicuramente le lozioni da applicare sulla pelle: la loro funzione è quella di tenere lontano le zanzare facendo in modo che non siano attirate dal nostro corpo, sfruttando specifici ingredienti.

Tra questi repellenti per la pelle è bene distinguere quelli in cui viene riportata l'indicazione "Presidio medico chirurgico" (PMC), che sono cioè registrati e approvati per la loro efficacia e sicurezza dal Ministero della Salute, e quelli che invece presentano sull'etichetta il semplice elenco degli ingredienti (INCI): in questo caso, infatti, si tratta di prodotti cosmetici la cui efficacia non è attestata per legge.

Tra i vantaggi di uno spray antizanzare c'è quello di poter essere applicato solo all'occorrenza in modo facile e veloce. Alcuni di questi prodotti sono tra l'altro consigliati anche per i più piccoli e possono essere una valida soluzione anche per proteggere i bambini, maggiormente esposti, dalle punture di zanzara.

Un altro sistema utile per tenere lontane le zanzare può essere quello di ricorrere ai dispositivi con ultrasuoni che allontanano gli insetti senza controindicazioni per le persone o ancora i diffusori di repellente da attaccare alle prese della corrente, particolarmente utili in casa per tenere lontane le zanzare anche di notte.

Per orientarsi al meglio nell'acquisto, abbiamo selezionato i migliori repellenti antizanzare in vendita su Amazon. Eccoli!