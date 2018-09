Antitetanica: Cos'è? Quando Vaccinarsi e Possibili Effetti Collaterali

La vaccinazione contro il tetano è stata resa obbligatoria, nel 1968, per tutti i nuovi nati a partire dal 1963. Tuttavia, nel 1963 l'antitetanica era già stata resa obbligatoria per gli sportivi affiliati a federazioni del CONI e per lavoratori e lavoratrici considerati a rischio per la contrazione dell'infezione sostenuta da C. tetani.

Per i militari di leva, la vaccinazione antitetanica fu resa obbligatoria addirittura nel 1938.

Il vaccino contro il tetano è ancora oggi imposto dalla normativa vigente a tutti i nuovi nati, pertanto, rientra a tutti gli effetti nella lista delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini. Trascorso il periodo dell'infanzia, si consiglia l'esecuzione di richiami periodici anche nell'età adulta, fermo restando l'obbligo di vaccinazione per gli individui appartenenti a categorie a rischio (come, ad esempio, metalmeccanici, metallurgici, addetti all'edilizia, stradini, cantonieri, addetti alla nettezza urbana, addetti all'allevamento di bestiame o che hanno a che fare - direttamente o indirettamente - con bovini ed equini, ecc.).

In qualsiasi caso, ad oggi (2018), il vaccino antitetanico è gratuito, sia per i bambini e gli adolescenti che per gli adulti.