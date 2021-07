Antisettici: Cosa Sono, Tipi e Come Agiscono

Gli antisettici, generalmente, sono sostanze impiegate per la disinfezione della cute (integra e non) e delle mucose dell'individuo, così come degli animali (antisettici per uso veterinario).

Classificazione

Gli antisettici sono classificabili in diversi modi: in funzione del loro meccanismo d'azione; in funzione della loro struttura chimica e in funzione della tipologia d'uso cui sono destinati (ad esempio, antisettici da utilizzarsi su cute integra, su cute lesa o su mucose).

Oltre a quanto appena detto, gli antisettici possono essere distinti in due grandi categorie: gli antisettici che uccidono del tutto i microorganismi (come, ad esempio, i battericidi) e quelli, invece, che ne arrestano o rallentano la crescita e lo sviluppo (come, ad esempio, i batteriostatici).

Ad ogni modo, il metodo di classificazione maggiormente impiegato è, molto probabilmente, quello che prevede la suddivisione degli antisettici in funzione della loro struttura chimica. Fra i principali antisettici ancora oggi impiegati possiamo, pertanto, distinguere: