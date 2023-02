Per contrastare le manifestazioni tipiche dell'infiammazione che possono causare non pochi disagi, così come per intervenire nel caso in cui i meccanismi regolatori del processo infiammatorio non funzionino correttamente o risultino compromessi, è possibile intervenire con la somministrazione di farmaci antinfiammatori.

L'infiammazione è un meccanismo importantissimo per l'organismo, in quanto viene attuato come risposta difensiva in seguito a stimoli di varia natura (ad esempio, insulti infettivi, traumi , insulti termici, ecc.).

Da non dimenticare, inoltre, che qualsiasi tipo di FANS può provocare reazioni allergiche in individui sensibili.

Gli effetti collaterali degli antinfiammatori non steroidei sono diversi e possono variare in funzione del principio attivo preso in considerazione, così come in funzione della via di somministrazione adottata.

I coxib, invece, vanno ad inibire selettivamente la ciclossigenasi di tipo 2; tuttavia, se da un lato essi comportano meno effetti collaterali rispetto ai FANS non selettivi, dall'altro lato è stato evidenziato che essi possono esporre a un maggior rischio di sviluppare disturbi cardiovascolari; per tale ragione, il loro impiego è di norma riservato a casi specifici.

I FANS "tradizionali" esercitano la loro attività inibitoria sia nei confronti della COX-2 che nei confronti della COX-1, pertanto, non sono selettivi . Non a caso, alcuni degli effetti indesiderati tipici di questi FANS possono essere ricondotti proprio all'inibizione dell'isoforma costitutiva della ciclossigenasi.

Gli antinfiammatori non steroidei espletano la loro azione antiflogistica ostacolando la sintesi delle prostaglandine implicate nei processi infiammatori attraverso l' inibizione dell'enzima ciclossigenasi (COX). Di quest'ultimo sono note tre isoforme: COX-1 (un'isoforma costituzionale), COX-2 (un'isoforma inducibile che si attiva in presenza di danni tissutali) e COX-3 (un'isoforma le cui caratteristiche e funzioni non sono ancora state del tutto chiarite).

I FANS possono essere somministrati attraverso differenti vie: orale, rettale, sublinguale , topica (su cute e/o mucose ), transdermica ( cerotti antinfiammatori per assorbimento transdermico), parenterale. Uno stesso principio attivo può essere contenuto in differenti medicinali adatti a diverse vie di somministrazione .

All'interno di questo gruppo sono contenuti moltissimi principi attivi utilizzati per il trattamento di stati infiammatori che caratterizzano molteplici disturbi e malattie. Oltre all' attività antinfiammatoria e antidolorifica , alcuni FANS possiedono anche proprietà antipiretiche .

I farmaci antinfiammatori non steroidei - anche noti con l'acronimo FANS o NSAIDs (dall'inglese Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) - sono fra gli antinfiammatori più comunemente impiegati.

Da non escludere, inoltre, la possibile insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili.

Anche in questo caso, gli effetti indesiderati possono variare in funzione del principio attivo preso in considerazione e della via di somministrazione utilizzata.

L'azione antinfiammatoria dei corticosteroidi è riconducibile all' inibizione della sintesi dei mediatori dell'infiammazione . Più precisamente, essi stimolano la sintesi di lipocortina e di proteine ad essa correlate, incrementando la loro espressione genica grazie all'interazione con specifici recettori nella cellula. La lipocortina è in grado di inibire la fosfolipasi A2 , ossia l'enzima che permette di ottenere l'acido arachidonico a partire dai fosfolipidi di membrana. Poiché dall'acido arachidonico inizia la cascata di reazioni che porta alla sintesi di prostaglandine e leucotrieni pro-infiammatori, inibendone la formazione, i corticosteroidi riescono ad esercitare la loro azione antiflogistica.

Domande frequenti

Di seguito una breve lista di alcune delle domande più frequenti che riguardano l'uso dei farmaci antinfiammatori. Ricordiamo, tuttavia, che quanto riportato ha uno scopo puramente informativo e che non intende sostituirsi al parere del medico o dello specialista , figure sanitarie che vanno sempre consultate prima di assumere qualsivoglia tipo di antinfiammatorio, anche se acquistabile senza ricetta medica.

Dopo quanto tempo fa effetto un Antinfiammatorio?

L'insorgenza dell'effetto terapeutico in seguito all'assunzione di un antinfiammatorio è variabile in funzione del principio attivo scelto e della forma farmaceutica impiegata, quindi dalla via di somministrazione attraverso la quale il principio attivo viene assunto e dalla velocità con cui esso viene assorbito dall'organismo. Tuttavia, è molto importante precisare che non sempre un rapido assorbimento equivale ad una rapida insorgenza d'azione; difatti, vi sono anche altri fattori che possono influire sulla velocità con cui si manifesta l'effetto terapeutico.

Cosa usare al posto degli Antinfiammatori?

Gli antinfiammatori vengono molto spesso impiegati per contrastare il dolore grazie all'azione analgesica che sono in grado di esercitare. Tuttavia, nel caso in cui il dolore sia di grado lieve, potrebbe essere sufficiente l'utilizzo di un blando antidolorifico come alternativa ai farmaci antinfiammatori, come ad esempio il paracetamolo. Naturalmente, si tratta pur sempre di un farmaco che può causare effetti indesiderati presenta controindicazioni; il suo uso quindi, deve essere effettuato solo quando è necessario, seguendo le indicazioni del medico e quelle riportate sul foglietto illustrativo del medicinale e solo dopo aver escluso la presenza di controindicazioni al suo impiego. Per questa ragione, anche in questo caso, è semp re opportuno il consulto preventivo con il proprio medico .

Ad ogni modo, in funzione del disturbo che si deve trattare, al posto degli antinfiammatori, il medico potrebbe consigliare l'assunzione di farmaci diversi o il ricorso a trattamenti specifici.

La Tachipirina® è un antinfiammatorio?

No, la Tachipirina® non è un medicinale ad azione antiflogistica in quanto il principio attivo in essa contenuto, il paracetamolo, NON è un farmaco antinfiammatorio.

Il paracetamolo, difatti, è un principio attivo ad azione analgesica e antipiretica, impiegato per il trattamento di stati febbrili e di stati dolorosi di grado lieve o moderato.

Il Tachidol® è un antinfiammatorio?

No, nemmeno il Tachidol® è un antinfiammatorio. Si tratta, infatti, di un medicinale a base di paracetamolo (analgesico e antipiretico di cui sopra) e codeina, un analgesico oppioide.