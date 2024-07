La causa del dolore alla gola , infatti, è spesso da ricercare in un' infiammazione e irritazione di quest'area corporea. Le cause che portano all'insorgenza del processo flogistico possono essere molteplici e richiedere trattamenti specifici per essere risolte. Tuttavia, in molti casi, lo stimolo doloroso può essere contrastato con un trattamento sintomatico a base di farmaci e prodotti ad azione antinfiammatoria.

Ad ogni modo, la sintomatologia manifestata in associazione al mal di gola può variare in funzione della causa scatenante.

Nel linguaggio comune per indicare l'infiammazione della faringe si utilizza spesso il sinonimo "mal di gola", probabilmente perché il dolore è il sintomo tipico della faringite. Tuttavia, una simile sovrapposizione di significato non è del tutto corretta poiché il mal di gola può essere sintomo anche di altri tipi di disturbi e malattie.

Le cause che possono portare all'insorgenza delle suddette infiammazioni possono essere diverse. Fra le più diffuse vi sono senz'ombra di dubbio le infezioni virali (ad esempio, sostenute da virus del raffreddore e dell' influenza ) e le infezioni di natura batterica , ma non solo. I processi flogistici, infatti, possono aver luogo anche in seguito a fenomeni irritativi di varia origine e natura.

Cosa prendere per la gola infiammata: i farmaci

Nella stragrande maggioranza dei casi, quando si parla di antinfiammatori per la gola si vogliono indicare i farmaci ad azione antiflogistica che si possono utilizzare per contrastare i processi infiammatori che si manifestano a carico di questo distretto corporeo e il dolore che tipicamente li accompagnano.

Farmaci antinfiammatori per il mal di gola

Fra i farmaci antinfiammatori maggiormente impiegati nel trattamento del mal di gola ritroviamo senz'ombra di dubbio i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei). In particolare, ad essere utilizzati per sfiammare la gola sono soprattutto gli antinfiammatori appartenenti al gruppo degli acidi arilalcanoici, quali:

Il flurbiprofene ;

; Il ketoprofene ;

; L'ibuprofene.

Tali principi attivi sono disponibili in diverse formulazioni farmaceutiche; sono spesso contenuti in appositi spray orali che devono essere nebulizzati direttamente sulla gola infiammata, così come possono essere contenuti in pastiglie o caramelle da far sciogliere lentamente in bocca. Inoltre, sono tutti disponibili in formulazioni farmaceutiche per uso orale.

Molti dei medicinali che contengono i sopracitati FANS possono essere acquistati anche senza presentare la ricetta medica, in quanto trattasi di farmaci da banco (OTC) o farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione); tuttavia, prima di utilizzarli, è sempre opportuno chiedere il parere preventivo del proprio medico, a maggior ragione se si soffre di qualche disturbo o patologia, se si stanno assumendo altri farmaci e/o ci si trova in condizioni particolari (ad esempio, gravidanza, allattamento, presenza di allergie, ecc.).

Ambroxolo

L'ambroxolo non è un principio attivo che rientra propriamente nel gruppo degli antinfiammatori, bensì nel gruppo dei mucolitici, ossia dei farmaci utilizzati per favorire l'eliminazione del muco in eccesso dalle vie respiratorie. Tuttavia, esso si è rivelato utile nel trattamento sintomatico del mal di gola; difatti, lo si può trovare all'interno di medicinali (generalmente spray per mucosa orale e pastiglie da far sciogliere in bocca) con questo tipo di indicazioni terapeutiche.

Studi condotti in vitro hanno messo in evidenza un potenziale effetto antinfiammatorio esercitato dall'ambroxolo; nonostante ciò, la capacità di conferire sollievo dal mal di gola sembra essere riconducibile piuttosto all'azione anestetica locale che il principio attivo è in grado di esercitare quando applicato sulla mucosa orale. Pertanto, benché possa rivelarsi utile, non sarebbe del tutto corretto definire questo principio attivo come un vero e proprio antinfiammatorio per la gola.