Generalità

Cosa sono gli Antidepressivi Naturali?

Gli antidepressivi naturali costituiscono un vasto gruppo di sostanze di origine naturale, capaci di esercitare attività antidepressive e di regolazione dell'umore.

Shutterstock Antidepressivi naturali

Tali attività si espletano a livello centrale mediante diversi meccanismi d'azione.

All'interno del grande gruppo degli antidepressivi naturali sono annoverate numerose piante, i cui estratti sono in grado di migliorare il tono dell'umore attraverso meccanismi più o meno noti.

In alcuni casi, gli antidepressivi naturali rientrano nella composizione di veri e propri farmaci utilizzati per il trattamento delle sindromi depressive; mentre in molti altri casi tali sostanze si ritrovano all'interno d'integratori alimentari, pertanto il loro acquisto può essere effettuato senza presentazione di ricetta medica. Tuttavia, ciò non significa che simili prodotti siano privi di effetti collaterali o non presentino controindicazioni di alcun genere. Per tale motivo, prima di assumere antidepressivi naturali di qualsiasi tipo, è necessario chiedere il consiglio del medico, al fine di escludere la presenza di eventuali controindicazioni o di potenziali rischi derivanti dall'uso del prodotto.

Attenzione!

Gli integratori a base di antidepressivi naturali non devono essere intesi come sostituti della terapia farmacologica antidepressiva.

Difatti, la maggior parte di questi prodotti - seppur utili in caso di disordini dell'umore di lieve entità - non sono farmaci e non sono in grado di assicurare una vera e propria azione terapeutica. Di conseguenza, non sono in grado di curare la depressione, la cui terapia richiede un approccio multidisciplinare costituito da supporto psicologico e, se il medico lo ritiene necessario, oppurtuni farmaci.

Inoltre, va precisato che - allo scopo di evitare l'insorgenza di gravi effetti collaterali e/o l'instaurarsi di pericolose interazioni farmacologiche - gli antidepressivi naturali non devono essere assunti in caso di terapia con farmaci antidepressivi in corso.

Pertanto, si ribadisce nuovamente l'importanza di chiedere il consulto preventivo del proprio medico prima di assumere sostanze di origine naturale di questo tipo.