Anticorpi Monoclonali: Possibile Terapia per COVID-19?

Cosa Sono Cosa sono gli Anticorpi Monoclonali? Gli anticorpi monoclonali - in inglese, Monoclonal Antibodies o MAb - si possono definire come una particolare tipologia di anticorpi prodotti a partire da un unico tipo di cellula immunitaria. Shutterstock Molto utilizzati in campo medico, sia per fini diagnostici che per fini terapeutici, gli anticorpi monoclonali suscitano interesse anche nell'ambito delle possibili strategie terapeutiche della sindrome respiratoria nota come COVID-19 causata dall'infezione sostenuta dal nuovo Coronavirus, più propriamente detto SARS-CoV-2. Un passo indietro per capire: Cosa sono gli Anticorpi? Gli anticorpi sono glicoproteine prodotte dai linfociti B (cellule appartenenti al nostro sistema immunitario) in risposta ad infezioni di vario tipo. Gli anticorpi sono capaci di legarsi ad agenti patogeni come virus e batteri, o comunque ad agenti riconosciuti come estranei e potenzialmente pericolosi, dando inizio alla risposta immunitaria che dovrebbe portare alla loro eliminazione dall'organismo. Per approfondire: Immunoglobuline - Anticorpi

Come Funzionano Con quale Meccanismo d'Azione agiscono gli Anticorpi Monoclonali? Gli anticorpi monoclonali agiscono con lo stesso meccanismo d'azione degli anticorpi naturalmente prodotti dai linfociti B del nostro organismo, ossia sono in grado di riconoscere e legarsi a specifici antigeni* presenti sull'agente ritenuto estraneo e pericoloso che è necessario eliminare (*un antigene è una qualsiasi sostanza - proteica, lipidica, polisaccaridica, ecc. - che può essere specificatamente riconosciuta dal sistema immunitario; può provenire dall'ambiente esterno, oppure formarsi all'interno del corpo). L'anticorpo monoclonale viene sintetizzato in modo tale che sia capace di legarsi in maniera altamente specifica e selettiva con un antigene ben preciso, allo scopo di favorire una marcata ed efficace risposta immunitaria nei confronti di quell'agente definito come target della terapia (può trattarsi di virus, batteri, tossine, proteine, cellule maligne, ecc.). Per maggiori informazioni: Anticorpi Monoclonali: Cosa Sono e Utilizzi