Gli anticorpi sono glicoproteine prodotte dai linfociti B ( cellule appartenenti al nostro sistema immunitario ) in risposta ad infezioni di vario tipo. Gli anticorpi sono capaci di legarsi ad agenti patogeni come virus e batteri , o comunque ad agenti riconosciuti come estranei e potenzialmente pericolosi, dando inizio alla risposta immunitaria che dovrebbe portare alla loro eliminazione dall'organismo.

Molto utilizzati in campo medico, sia per fini diagnostici che per fini terapeutici, gli anticorpi monoclonali hanno suscitato interesse fin da subito nell'ambito delle possibili strategie terapeutiche della COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 .

Gli anticorpi monoclonali - in inglese, Monoclonal Antibodies o MAb - si possono definire come una particolare tipologia di anticorpi prodotti a partire da un unico tipo di cellula immunitaria.

L' anticorpo monoclonale viene sintetizzato in modo tale che sia capace di legarsi in maniera altamente specifica e selettiva con un antigene ben preciso, allo scopo di favorire una marcata ed efficace risposta immunitaria nei confronti di quell'agente definito come target della terapia (può trattarsi di virus, batteri, tossine , proteine , cellule maligne, ecc.).

Anticorpi Monoclonali COVID-19 nella terapia domiciliare

L'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro la COVID-19 è possibile anche nell'ambito della cura domiciliare della malattia; tuttavia, il trattamento con tali farmaci è riservato a casi specifici e la somministrazione deve avvenire in strutture preposte e ad opera di personale sanitario specializzato (gli anticorpi monoclonali vengono somministrati tramite infusione endovenosa o iniezione sottocutanea, a seconda dei casi). Inoltre, dopo la somministrazione di tali farmaci, è necessario che il paziente venga monitorato per almeno un'ora da un operatore sanitario che sia adeguatamente formato e capace di gestire eventuali reazioni avverse gravi .

Casirivimab/imdevimab (Ronapreve®)

L'associazione degli anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab (nome commerciale Ronapreve, prodotto dall'azienda farmaceutica Regeneron/Roche) è autorizzata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Quest'associazione di anticorpi monoclonali è indicata per:

Il trattamento di COVID-19 in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione della malattia verso forme severe;

La prevenzione di COVID-19 in pazienti adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg.

Casirivimab e imdevimab vanno somministrati insieme, tramite un'unica infusione endovenosa o tramite iniezione sottocutanea. Il dosaggio può variare in funzione della via di somministrazione adottata.

Meccanismo d'Azione

Casirivimab e imdevimab sono anticorpi monoclonali umani ricombinanti che si legano a due epitopi non sovrapposti nel dominio di legame al recettore (RBD) della proteina Spike di SARS-CoV-2 (la proteina che il virus sfrutta per entrare nelle cellule dell'organismo ospite). In questo modo i MAb in questione impediscono l'interazione fra RBD e il suo recettore umano ACE-2 (l'enzima di conversione dell'angiotensina di tipo II), bloccando l'entrata del virus nelle cellule.

Effetti Collaterali

Dagli studi clinici è emerso che in seguito alla somministrazione di casirivimab e imdevimab possono manifestarsi:

Reazioni allergiche anche gravi (anafilassi);

Nausea;

Eruzioni cutanee;

Prurito;

Capogiri;

Brividi;

Linfoadenopatia;

Fastidio, dolore, gonfiore e/o formazione di lividi in corrispondenza del sito di iniezione.

Casirivimab e imdevimab si possono usare in Gravidanza e Allattamento?

I dati in merito all'uso di questi anticorpi monoclonali nelle donne in gravidanza non sono sufficienti a stabilirne la sicurezza; pertanto, il medicinale Ronapreve che li contiene verrà somministrato solo nei casi in cui i potenziali benefici superino i potenziali rischi.

Non è noto se casirivimab e imdevimab vengono escreti nel latte materno e quali effetti possano avere sul bambino. Il medico aiuterà la paziente a decidere se interrompere l'allattamento al seno e iniziare il trattamento col medicinale oppure no.

Casirivimab e imdevimab e il medicinale che li contiene non devono essere utilizzati in caso di allergia nota ad uno qualsiasi dei MAb e/o ad uno o più degli eccipienti contenuti.

Sotrovimab (Xevudy®)

Il sotrovimab è un anticorpo monoclonale prodotto dall'azienda GSK il cui nome commerciale è Xevudy. Anche questo anticorpo monoclonale è stato approvato dall'EMA.

L'uso di questo anticorpo monoclonale è indicato per il trattamento della COVID-19 in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con peso corporeo di almeno 40 kg che non necessitano di ossigenoterapia ma che sono ad elevato rischio di progressione della malattia verso una forma grave (vedi fattori si rischio elencati sopra).

Il sotrovimab si somministra tramite infusione endovenosa.

Meccanismo d'Azione

Il bersaglio del sotrovimab è rappresentato dalla proteina Spike di SARS-CoV-2. Legandosi ad essa impedisce al virus di penetrare all'interno delle cellule, ostacolandone la moltiplicazione. In questo modo, l'anticorpo monoclonale in questione può essere in grado di aiutare l'organismo a uscire dall'infezione diminuendo il rischio di sviluppare la COVID-19 in forma grave.

Effetti Collaterali

Con l'utilizzo del sotrovimab le reazioni allergiche sono comuni. In rari casi queste possono essere gravi (anafilassi). In caso di comparsa dei seguenti sintomi è necessario chiedere subito assistenza medica poiché possono essere indice di reazione allergica:

Inoltre, potrebbero manifestarsi dispnea, oppure reazioni correlate all'infusione, quali:

Vampate di calore;

Brividi;

Febbre;

Difficoltà a respirare;

Accelerazione del battito cardiaco;

Abbassamento della pressione sanguigna.

Sotrovimab può essere usato in Gravidanza e Allattamento?

Non vi sono dati in merito alla sicurezza d'uso di questo anticorpo monoclonale nelle donne in gravidanza. Pertanto, il suo impiego in questa categoria di pazienti andrebbe fatto solo in seguito a valutazione medica e solo quando i potenziali benefici attesi per la madre sono superiori ai potenziali rischi per il feto.

Non è noto se il sotrovimab viene escreto nel latte materno. Anche in questo caso, il medico valuterà il da farsi.

Controindicazioni

Il sotrovimab e il medicinale che lo contiene non vanno utilizzati in caso di allergia nota allo stesso principio attivo e/o ad uno o più degli eccipienti contenuti.

Tixagevimab/cilgavimab (Evushled®)

L'associazione di anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab - nota con il nome commerciale Evusheld® - è realizzata dall'azienda farmaceutica Astrazeneca.

L'impiego di questo medicinale è indicato:

Per la profilassi pre-esposizione di COVID-19 in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con un peso corporeo pari ad almeno 40 kg.

Per il trattamento di adulti e adolescenti di età superiore o uguale a 12 anni e peso di almeno 40 kg, affetti da COVID-19 che non richiedono ossigeno supplementare per trattare COVID-19 e sono a rischio più elevato di contrarre la forma grave della malattia secondo il giudizio del medico.

I due anticorpi monoclonali si somministrano per via intramuscolare con due iniezioni separate: una soluzione conterrà tixagevimab, mentre l'altra conterrà cilgavimab.

Meccanismo d'azione

Tixagevimab e cilgavimab sono due anticorpi monoclonali umani IgG1 κ ricombinanti che possono legarsi simultaneamente a

regioni non sovrapposte del dominio di legame del recettore della proteina Spike (Receptor Binding Domain, RBD) di SARS-CoV-2. Tixagevimab, cilgavimab e la loro associazione si legano alla proteina Spike bloccandone l'interazione con il recettore ACE2 umano, con conseguente blocco dell'ingresso del virus nelle cellule.

Effetti collaterali

Con l'uso di tixagevimab e cilgavimab possono manifestarsi effetti indesiderati come:

Reazione di ipersensibilità (si può manifestare con comparsa di eruzione cutanea o eruzione cutanea rossa associata a prurito o vescicole rigonfie);

Reazione in corrispondenza del sito di iniezione (ad esempio, dolore, rossore, prurito, gonfiore vicino al sito di iniezione);

Reazioni correlate all'iniezione, come ad esempio, mal di testa, brividi e arrossamento, fastidio o dolore in prossimità del punto in cui è stata eseguita l'iniezione;

Reazione anafilattica.

Tixagevimab e cilgavimab possono essere usati in Gravidanza e Allattamento?

Non sono disponibili sufficienti informazioni per determinare se l'assunzione di questi anticorpi monoclonali è sicuro durante la gravidanza o l'allattamento al seno. Pertanto, qualora dovesse essere necessaria la loro somministrazione, le gestanti e le madri che allattano il seno devono informare il medico della loro condizione.

Controindicazioni

Il medicinale contenente tixagevimab e cilgavimab non deve essere usato in caso di allergia nota agli stessi principi attivi e/o ad uno o più degli altri componenti presenti al suo interno.