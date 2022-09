Antibiotico per Bronchite: quando serve? Quale usare?

Generalità

L'antibiotico per la bronchite, al contrario di quanto molti erroneamente pensano, non deve essere considerato come il farmaco di prima scelta da impiegarsi nel trattamento di questa patologia.

Difatti, a causa del sempre più diffuso fenomeno dell'antibiotico-resistenza, l'uso di simili farmaci deve essere fatto in maniera ponderata, sol quando risulta effettivamente necessario e solamente dietro indicazione del medico.

Per intenderci, in caso di bronchite, il ricorso ad eventuali farmaci antibiotici rimasti in casa in seguito a precedenti terapie antibatteriche non deve essere effettuato se non espressamente indicato dal medico. In questi casi, infatti, l'auto-terapia potrebbe non solo risultare del tutto inefficace, ma essere perfino pericolosa e dannosa per la salute.

Ad ogni modo, nel corso di quest'articolo verranno analizzate le situazioni in cui è possibile ricorrere all'uso di antibiotici per la bronchite e verranno descritti i principi attivi maggiormente impiegati in questi casi. Tuttavia, prima di procedere con quest'analisi più dettagliata, può essere utile fare un piccolo passo indietro per capire cos'è la bronchite e quali sono le sue cause.