Ansie natalizie: le strategie per stare meglio durante le festività

Introduzione Nell'immaginario collettivo il Natale è il periodo più felice, spensierato e allegro dell'anno e moltissime persone non vedono l'ora che arrivi per godersi il clima di festa e stare insieme ai propri cari. In realtà, non per tutti dicembre è un mese magico, al contrario: per le più svariate ragioni, alcuni individui si sentono tristi e malinconici, altri arrabbiati, altri ancora soli e stanchi. Non è un caso che, ogni anno, a dicembre si registri un aumento dei disturbi legati all'ansia e alla depressione. Tuttavia, esistono alcune strategie che aiutano a stare meglio: le suggerisce @lopsicologozen Dott Antonio Antefermo nel podcast dedicato. Eccole qui. Ascolta su Spreaker.

Perché il Natale può essere fonte di stress A rendere il Natale e dicembre momenti poco felici possono essere diverse ragioni. Ecco le cause principali che trasformano questo periodo in una fonte di stress e disagio psicologico: un disturbo sottostante di ansia sociale, che tende ad acuirsi in un queste giornate in cui i contatti e gli scambi si intensificano;

che tende ad acuirsi in un queste giornate in cui i contatti e gli scambi si intensificano; delle difficoltà personali o una crisi personale : chi sta attraversando una fase delicata della propria vita potrebbe vivere male le festività di fine anno e sentire la pressione generata dai doveri e dagli impegni sociali che il Natale porta;

: chi sta attraversando una fase delicata della propria vita potrebbe vivere male le festività di fine anno e sentire la pressione generata dai doveri e dagli impegni sociali che il Natale porta; la perdita di una persona cara : anche se è passato del tempo, a Natale tendono ad acuirsi la nostalgia, il senso di mancanza e la tristezza;

: anche se è passato del tempo, a Natale tendono ad acuirsi la nostalgia, il senso di mancanza e la tristezza; i problemi finanziari : fra addobbi, regali, cene, cibo, nuovi abiti, in questo periodo dell'anno le spese si moltiplicano e non tutti possono permettersi di affrontarle con serenità;

: fra addobbi, regali, cene, cibo, nuovi abiti, in questo periodo dell'anno le spese si moltiplicano e non tutti possono permettersi di affrontarle con serenità; la solitudine : non tutti non hanno una famiglia o degli amici con cui trascorrere le feste e le vacanze;

: non tutti non hanno una famiglia o degli amici con cui trascorrere le feste e le vacanze; i conflitti famigliari: molte famiglie vivono conflitti e tensioni e il fatto di doversi incontrare per forza a Natale può scatenare sentimenti negativi. C'è chi non si trova a proprio agio all'idea di trascorrere del tempo con certi parenti.

Le strategie per vivere meglio il Natale Non esagerare a tavola

Bere responsabilmente

Mantenersi attivi

Seguire il proprio ritmo

Prendersi del tempo per se stessi

Praticare la mindfulness

Riposarsi

Non esagerare a tavola Dicembre è probabilmente il mese più difficile dal punto di vista dell'alimentazione: resistere alle tentazioni è quasi impossibile e tutti, in un modo o nell'altro, finiscono con lo sgarrare. Non è necessariamente un male, a patto di non esagerare. Se uno strappo ogni tanto non è un dramma, anzi può anche aumentare il benessere personale, troppi sgarri sono pericolosi. Attenzione, dunque, non esagerare: ricordare a se stessi l'impatto che il cibo può avere sul proprio umore e tenere presente che un'alimentazione sbilanciata, troppo ricca di zuccheri e grassi, incide negativamente sulle emozioni, aumentando i livelli di ansia e depressione.

Bere responsabilmente Chi l'ha detto che a Natale e Capodanno sia obbligatorio brindare con vino, cocktail e champagne? In realtà, si possono tranquillamente scegliere bevande analcoliche. Se si vuole, ci si può concedere qualche bicchiere di alcolici, ma senza esagerare. Comunemente si crede che bere aiuti a placare l'ansia, a dimenticare e a sentirsi più allegri, ma non è così: dopo aver bevuto, e a maggior ragione dopo una sbronza, si rischia di stare peggio. Si consiglia, quindi, di valutare bene il proprio limite e di non superarlo, per non peggiorare il proprio umore. Mantenersi idratati bevendo acqua.

Mantenersi attivi Le festività sono fatte anche per riposarsi e oziare: è sicuramente importante concedere all'organismo lo stacco e la rigenerazione di cui ha bisogno dopo un anno intenso. Tuttavia, non bisogna esagerare: trascorrere tutte le vacanze stando sdraiati sul divano o a letto è controproducente, sia per il fisico sia per l'umore. Per sentirsi meglio, è importante muoversi e rimanere attivi: non serve strafare, è sufficiente fare delle passeggiate magari in mezzo alla natura, dedicarsi agli sport e alle attività che piacciono di più, magari provare un passatempo insolito, mantenere la propria routine di allenamento. In questo modo si mettono in moto le proprie energie, si favorisce la produzione degli ormoni del buon umore e si combatte la tristezza.

Seguire il proprio ritmo Fra corse ai regali, pranzi e cena con amici, colleghi e parenti, recite di fine anno, gite sulla neve, a dicembre si rischia letteralmente di essere travolti. Cercare allora di non sentirsi troppo sotto pressione e di vivere alla propria velocità le feste, senza farsi risucchiare dal vortice e dalla frenesia del Natale. Ricordarsi che il proprio ritmo personale è quello giusto per sé.

Prendersi del tempo per se stessi Durante le vacanze, è importante anche ritagliarsi degli spazi da dedicare solo a se stessi e a ciò che piace fare: leggere, ascoltare la propria musica preferita, guardare un film che procura emozioni piacevoli. Assicurarsi di ascoltare i propri bisogni e di essere gentili con se stessi. Sì anche a trascorre almeno una giornata in pigiama, a rilassarsi, prendersi cura di se stessi e coccolarsi.

Praticare la mindfulness Può essere utile anche praticare 10 minuti al giorno di mindfulness e di meditazione: due pratiche che possono aiutare a mantenersi calmi, concentrati sul presente e con i piedi per terra. Se non si sa da dove iniziare, si può scaricare una app sul proprio smartphone: ormai ne esistono diverse che offrono percorsi guidati. Si possono comprare anche dei libri, preferibilmente con tracce audio con le meditazioni da poter ascoltare.