Ansia sessuale: cos’è? Come gestirla?

Cos'è l'ansia? L'ansia è una risposta dell'organismo a un evento che percepisce come minaccioso e potenzialmente pericoloso e che può causare sentimenti di irrequietezza, timore e disagio. Entro certi limiti, dunque, è un fenomeno fisiologico e anche utile, che permette di proteggersi e mettersi in salvo da situazioni che potrebbero comportare delle insidie. Se diventa esagerata, tuttavia, può essere paralizzante e avere un impatto sul modo in cui si pensa e ci si comporta, impedendo di condurre una vita normale e portando a evitare cose che di solito piacciono. L'ansia è una problematica molto diffusa, che può riguardare qualsiasi aspetto della vita di chi ne soffre, inclusa la sfera sessuale. Provare un po' di tensione in vista di un appuntamento romantico o di un rapporto è normale, a maggior ragione se non si conosce da molto tempo il proprio partner. Se, però, questa tensione diventa eccessiva o fuori controllo è il caso di intervenire. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cos'è l'ansia sessuale? Quella sessuale è un particolare tipo di ansia che, come dice il nome stesso, interessa la sfera intima e che può riguardare un aspetto specifico o più aspetti del sesso. Può essere causata da una difficoltà a connettersi con il proprio partner, a mostrarsi nudi, a raggiungere l'eccitazione, a provare desiderio e piacere. Potrebbe dipendere anche dalla paura di essere sorpresi mentre si fa sesso, da un cattivo rapporto con il proprio corpo e la propria immagine o dal timore di non essere sufficientemente all'altezza. Se provare un po' di tensione e nervosismo in vista di un rapporto sessuale è normale, quando i sentimenti di paura, disagio e preoccupazione diventano intensi possono avere un impatto negativo sulle proprie relazioni.

Quali sono i sintomi dell'ansia sessuale? Difficoltà a provare desiderio

Difficoltà a raggiungere l'orgasmo e a provare piacere

e a provare piacere Battito cardiaco accelerato

Incapacità di avere o mantenere l'erezione

Sensazioni di vertigini

Rapporti sessuali insoddisfacenti e/o dolorosi

Fiato corto

Sudorazione abbondante

Quali sono le cause dell'ansia sessuale? Predisposizione genetica

Stress

Sentimenti e pensieri negativi riguardo al sesso

Paura di non essere all'altezza di un rapporto

di un rapporto Immagine corporea o senso di autocoscienza negativi

Precedenti esperienze sessuali negative

Aspettative non realistiche sui rapporti sessuali

sui rapporti sessuali Difficoltà a raggiungere l'orgasmo

Quali conseguenze ha l'ansia sessuale? L'ansia sessuale può influenzare in maniera negativa la capacità di provare piacere, interferendo con la soddisfazione che si ricava da un rapporto; negli uomini può causare anche disfunzione erettile. Spesso diminuisce anche il desiderio sessuale. Inoltre, può associarsi a una mancanza di autostima e di fiducia in se stessi, a un senso di disagio verso il proprio corpo e il proprio aspetto, a una vera e propria paura del sesso. In alcuni momenti, l'ansia sessuale potrebbe portare addirittura all'evitamento del proprio partner. Ovviamente a risentirne è la propria vita di coppia e il dialogo con il partner che potrebbe diventare molto difficoltoso.

Quali sono i rimedi per l'ansia sessuale? Parlare con qualcuno

Concentrarsi sul momento

Riformulare i pensieri negativi

Provare le tecniche di rilassamento Talvolta, l'ansia sessuale si attenua in maniera spontanea, ma più spesso richiede alcune strategie perché diventa troppo intensa da gestire. Nel caso in cui si provi un qualche disagio riguardo al sesso è essenziale non far finta di nulla, ma provare a intervenire. Quelle sopra elencate sono alcune strategie molto utili a questo scopo.

Parlare con qualcuno Parlare di un sentimento represso, un malessere o un disagio è il primo passo per cercare di stare meglio. Per questo, si consiglia di confidarsi con un amico, il proprio partner o un professionista.

Concentrarsi sul momento Durante un momento di intimità cercare di vivere il "qui e ora" senza farsi distrarre da altri pensieri. Concentrarsi sui desideri e bisogni propri e del partner e sulle sensazioni che si stanno provando. È importante distogliere l'attenzione dai pensieri negativi che possono distrarre, riportando la propria mente su quello che sta succedendo ogni volta che sta divagando. Per aumentare la consapevolezza e la presenza, è utile anche imparare a praticare la mindfulness.

Riformulare i pensieri negativi Pensieri negativi, come "non soddisferò mai il mio partner"o "non riuscirò a raggiungere l'orgasmo" possono amplificare i sentimenti ansiosi. Ecco perché è bene provare a sostituirli con immagini positive e discorsi interiori incoraggianti.