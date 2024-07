Ansia da viaggio: cos'è e come affrontarla?

Cos’è l’ansia da viaggio? L'ansia da viaggio è un particolare tipo di ansia che, come dice la definizione stessa, è legata alle vacanze e si manifesta prima di partire e/o durante il soggiorno. Si tratta di mix di sensazioni di preoccupazione, tensione, timore, scaturite da uno o più fattori che riguardano il viaggio, dall'organizzazione del tour ai bagagli da preparare, dalla paura di volare alla scarsa confidenza nel lasciare le proprie abitudini. Secondo diversi studi, spesso l'ansia da viaggio è scatenata dalla paura dell'ignoto, ossia dal non conoscere i luoghi e gli ambienti che si visiteranno: uscire dalla propria zona di comfort per avventurarsi in una situazione nuova, senza sapere esattamente cosa aspettarsi, per molti è un motivo di eccitazione e gioia, mentre per altri è fonte di ansia. La sola idea di trovarsi in contesti diversi da quelli famigliari, magari caratterizzati da lingue e cibi particolari, può causare stress e disagio e incrinare la propria sicurezza. Anche la fase di pianificazione del viaggio e la logistica dello stesso possono essere causa di tensioni e agitazione, con i voli e gli hotel da cercare e prenotare, i documenti e tutto il necessario da preparare.

Quali sono le cause dell'ansia da viaggio? Agitazione per i bagagli da preparare

da preparare Timore nell'affrontare un' esperienza nuova

Paura dell'aereo o del traghetto

o del traghetto Mancanza di familiarità con l'ambiente di destinazione

Timore degli imprevisti

Paura dell' ignoto

Difficoltà a lasciare le proprie abitudini e la propria zona di comfort

Preoccupazione per la propria salute e la propria incolumità

e la propria incolumità Stress per la pianificazione del viaggio

Agitazione per la logistica delle vacanze

delle vacanze Preoccupazioni legate a coincidenze, prenotazioni, bagagli smarriti

Timore per le barriere linguistiche e culturali

e culturali Ansia di essere derubati o imbrogliati

o imbrogliati Timore per la distanza dai propri famigliari

Come nasce l'ansia? L'ansia da viaggio dipende da una risposta normale dell'organismo allo stress. Di fronte a una situazione potenzialmente minacciosa, il corpo aumenta la produzione dei cosiddetti ormoni dello stress. Innanzitutto, il cortisolo, che inibisce le funzioni corporee non indispensabili nel breve periodo, garantendo il massimo sostegno agli organi vitali e incrementa la quantità di energia. Aumenta anche la sintesi di adrenalina, che mette i sensi all'erta, aumenta la resa e le performance personali, fa scattare i muscoli, alza il livello di attenzione. Se per la maggior parte delle persone, il viaggio rappresenta un evento piacevole e sicuramente non pericoloso, per chi soffre di ansia da viaggio è un motivo di preoccupazione che innesca la risposta di stress.

Come gestire l'ansia da viaggio? Non ignorarla

Pianificare in anticipo le vacanze

Pensare a delle possibili soluzioni

Stare concentrati sull'obiettivo

È meglio far finta di nulla o andare a fondo delle proprie paure? L'ansia non va ignorata o minimizzata, altrimenti rischia di rimanere un pensiero fisso anche in vacanza. Cercare di approfondire il più possibile l'origine delle proprie paure, facendosi domande del tipo "Qual è l'aspetto che mi preoccupa di più", "Per quale motivo ho paura?", "Che cosa penso possa succedere?", "Qual è la peggiore delle ipotesi?". In alcuni casi, il solo fatto di dare spazio alle proprie preoccupazioni e di esaminarle a fondo, aiuta a ridimensionarle. Molto utile anche scrivere ciò che si prova su un diario.

Bisogna pianificare in anticipo? Per le persone ansiose spesso è di grande aiuto pianificare quante più cose possibili in anticipo, per avere un maggiore senso di controllo. Sì, quindi, a ideare il tour, prenotare albergo, auto ed esperienze da casa, prevedere come poter fronteggiare eventuali imprevisti tipo lo smarrimento dei bagagli, preparare una piccola farmacia da viaggio. È importante però mettere in conto anche che non si può controllare tutto e che sicuramente accadrà qualcosa di non programmato e imprevisto.

È utile pensare a delle soluzioni ad hoc? Smettere di concentrarsi sui possibili pericoli ed escogitare piuttosto delle strategie per evitarli. Se si continua a pensare a ciò che di negativo potrebbe succedere si rimane intrappolati nei propri timori, mentre se si inizia a elaborare un piano d'azione si allenta la tensione. Per esempio, chi ha il terrore di essere rapinato, potrebbe decidere di non portare con sé oggetti di valore, preferire la carta di credito ai contanti, nascondere la macchina fotografica e così via.