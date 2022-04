Ansia al lavoro: da cosa dipende e come gestirla

Purtroppo non tutte le persone amano la professione che svolgono e soprattutto l'ambiente lavorativo in cui sono inserite. Per alcuni individui il lavoro è una fonte di stress e ansia , al punto che non appena pensano al loro impiego si sentono assaliti dalla tensione e dalle preoccupazioni, si rabbuiano e accusano malesseri di vario tipo. Fortunatamente esistono diverse strategie che aiutano a gestire l'ansia al lavoro e a stare meglio.

In alcuni casi, lo stress lavorativo può anche avere una causa sottostante o un fattore che vi contribuisce in modo più profondo e più sottile, come esperienze traumatiche in passato.

Strategie utili

Ci sono alcune strategie che si possono mettere in atto per diminuire l'ansia al lavoro e stare meglio. Eccone alcune molto efficaci.

Individuare i fattori scatenanti

I fattori che scatenano l'ansia al lavoro non sono sempre evidenti. Come fare dunque a individuarli? Per esempio, si può tenere un diario dello stress, scrivendo i momenti in cui ci si sente ansiosi, tesi, nervosi durante il giorno: in questo modo sarà più facile trovare i trigger, ossia gli elementi che innescano il tutto. Per esempio, si potrebbe scoprire che a creare ansia sono le riunioni o i discorsi in pubblico oppure che si hanno sempre delle difficoltà di concentrazione dopo aver incontrato un certo collega. Identificare situazioni specifiche che aumentano i livelli di stress può aiutare a stabilire la strada migliore per stare meglio.

Non colpevolizzarsi

Chi soffre di ansia al lavoro potrebbe finire con il colpevolizzarsi, arrabbiarsi con se stesso, commiserarsi. È un errore: infatti, la cosa migliore per stare meglio è cercare di essere pazienti e comprensivi. Da dove iniziare? Riconoscendo le proprie difficoltà e circoscrivendole; per poi accettarle. Per esempio, ci si può rivolgere frasi come "mi sento esausto in questo momento, e va bene così", "è un periodo difficile ma non voglio prendermela con me stesso", "è normale che mi senta sopraffatto: mi sto occupando di tante cose, ma sto facendo del tuo meglio".

Prendersi piccole pause

È utile anche fare delle piccole pause durante la giornata, per decomprimere corpo e mente. Basta anche solo allontanarsi dalla scrivania o dall'attività che si sta svolgendo e rilassarsi con un esercizio di respirazione: inspirare contando fino a 4, restare in apnea per 4 secondi, espirare contando fino a 4 e restare in apnea contando fino a 4. Quando l'ansia prende il sopravvento per radicarsi nel momento presente si può provare la tecnica 54321, nominando: 5 cose che si vedono; 4 rumori che giungono all'orecchio; 3 cose che si sentono; 2 cose che profumano; 1 cosa che si assaggia.

Creare un ambiente accogliente

Le persone che hanno uno spazio di lavoro privato possono personalizzarlo, in modo da ricavarne conforto durante situazioni stressanti o che provocano ansia. Per esempio, potrebbero appendere delle foto di famiglia oppure mettere delle piante. In alternativa, se non si ha uno spazio proprio, è bene tenere in tasca dei giocattoli antistress o diffondere nell'ambiente oli essenziali calmanti, come quello alla lavanda.