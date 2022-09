Anello Anticoncezionale: vantaggi e svantaggi

L'anello anticoncezionale è un metodo contraccettivo di tipo ormonale che, in quanto tale, agisce in maniera analoga alla pillola, rilasciando un bassissimo dosaggio di principi attivi estrogenici e progestinici che, attraverso diversi meccanismi d'azione, prevengono gravidanze indesiderate .

Svantaggi dell'Anello Contraccettivo

Purtroppo, non esiste alcun metodo contraccettivo completamente privo di effetti collaterali e controindicazioni. Se da un lato i vantaggi dell'anello anticoncezionale sono molteplici, dall'altro non possono quindi mancare alcuni effetti indesiderati. Di seguito saranno descritti tutti i possibili effetti collaterali derivabili dall'utilizzo dell'anello anticoncezionale; tuttavia, è bene puntualizzare innanzitutto l'impossibilità di prevedere la reazione soggettiva in seguito all'applicazione dell'anello; di conseguenza, non è detto che tali effetti siano presenti nello stesso modo in tutte le utilizzatrici. Una donna, per esempio, potrebbe anche non avere alcun effetto collaterale.

Ad ogni modo, i possibili effetti collaterali dell'anello anticoncezionale sono pressoché identici a quelli derivanti dall'utilizzo della pillola.

E' possibile che durante i primi mesi d'utilizzo dell'anello, il dispositivo esca spontaneamente (eventualità remota) dalla vagina. A tal proposito, è buona abitudine che la donna controlli periodicamente la presenza dell'anello in vagina: qualora non venga reinserito in vagina entro tre ore dall'espulsione, è assai probabile che l'efficacia contraccettiva diminuisca.

L'anello potrebbe favorire l'instaurarsi di infezioni (ad esempio, infezioni da Candida albicans o infezioni batteriche).

L'anello vaginale potrebbe provocare dispareunia (dolore durante i rapporti), in particolare nei primi mesi d'applicazione, lesioni vaginali e vaginiti (frequenza non nota).

Effetti comuni possono essere: acne, modulazione dell'umore, irritabilità, diminuzione del desiderio sessuale, dolore addominale, tensione mammaria, leucorrea, dismenorrea.

Eventualità rara, seppur possibile, la percezione del dispositivo da parte del partner durante il rapporto; ancora, prurito genitale, ansia, sensazione di vertigine, diarrea, vomito, astenia e dolore alla schiena rappresentano altri possibili effetti avversi non comuni derivanti dall'utilizzo dell'anello (indice di frequenza: 1/100-1/1.000). Quando i disturbi persistono oltre i primi 2/3 mesi dall'utilizzo dell'anello, è bene consultare il medico.

L'anello vaginale non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili.