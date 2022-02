Anakinra: Cos'è, Effetti Collaterali, Controindicazioni

L'anakinra è disponibile nel nostro Paese in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Kineret®. Si tratta di un farmaco ospedaliero rimborsabile solo in strutture ospedaliere che si somministra tramite iniezione sottocutanea .

Avvertenze e Precauzioni

Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Anakinra

Prima di ricevere l'anakinra , il medico deve essere informato delle condizioni di salute del paziente, così come deve essere messo a conoscenza della comparsa di eventuali segni di allergia in seguito alla passata somministrazione dello stesso farmaco.

Oltre a ciò, il medico deve essere informato se:

Si ha una storia clinica di infezioni ricorrenti o si soffre di asma, poiché l'anakinra può peggiorare queste condizioni;

Si ha una storia di aumentati livelli sanguigni di enzimi epatici;

Si è affetti da tumore;

Ci si deve sottoporre a vaccinazione, poiché non si devono ricevere vaccini quando si è in trattamento con l'anakinra.

Dopo aver ricevuto l'anakinra , invece, è necessario rivolgersi subito al medico qualora compaiano sintomi di allergia, quali: eruzione cutanea che interessa tutto il corpo, difficoltà di respiro, affanno, polso rapido o sudorazione.

Inoltre, per quanto riguarda i pazienti che vengono trattati con anakinra per la malattia di Still , è opportuno sapere che essi possono sviluppare:

La sindrome da attivazione macrofagica (MAS), con conseguenze potenzialmente fatali. Fra i sintomi della MAS ricordiamo: febbre alta persistente, gonfiore dei linfonodi ed eruzione cutanea persistente. Il rischio di sviluppare tale sindrome aumenta in caso d'infezione o se i sintomi della malattia di Still non sono sufficientemente sotto controllo. Alla luce di quanto appena detto appare chiaro quanto sia importante rivolgersi prontamente al medico qualora compaiano segni d'infezione o se i sintomi della malattia di Still peggiorano.

In casi rari, una malattia polmonare i cui sintomi possono essere: mancanza di fiato durante un leggero esercizio fisico, tosse mattutina e difficoltà a respirare. Il rischio può essere maggiore nei pazienti con sindrome di Down (trisomia 21). Tale malattia può manifestarsi soprattutto nei bambini. Anche in questo caso, se si manifestano segni di malattia polmonare, il medico va subito allertato.

Raramente, la reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS). La DRESS è stata segnalata prevalentemente in soggetti con artrite idiopatica giovanile sistemica (SJIA). Nel caso in cui si manisti un'eruzione cutanea atipica e diffusa che può associarsi a febbre alta e ingrossamento dei linfonodi, il medico va immediatamente contattato.

Uso in bambini e adolescenti

L'utilizzo di anakinra per il trattamento dell'artrite reumatoide e della COVID-19 in bambini e adolescenti non è stato studiato ; per tale ragione, il principio attivo NON deve essere utilizzato in questa categoria di pazienti per il trattamento delle sopra citate patologie.