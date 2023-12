Un elemento affascinante e poco compreso della memoria umana è la nostra incapacità di recuperare ricordi dalla nostra primissima infanzia. Sembra infatti che quasi nessuno possa richiamare con precisione le esperienze vissute nei primi anni di vita, un periodo che pure è pieno di momenti formativi. Questa particolare forma di amnesia, originariamente esplorata da Sigmund Freud e da lui battezzata "amnesia infantile" , rimane ancora oggi in parte misteriosa, ma diversi studi stanno provando a capire se i ricordi dell'infanzia sono ancora presenti e come poterli quindi "sbloccare".

Gli studi indicano che i primi ricordi accessibili delle persone sono di eventi avvenuti dopo i tre anni. Ricordi di eventi prima di questa età sono rari e spesso si dubita della loro veridicità: possono essere falsi ricordi creati dal cervello . Inoltre, l'importanza di un evento non influisce sulla sua memorizzazione se accade prima dei tre anni. Ad esempio, la nascita di un fratello o una sorella, un evento significativo, non viene ricordato se accade prima dei tre anni. Al contrario, eventi successivi a questa età sono meglio ricordati se hanno una particolare valenza, e la chiarezza del ricordo aumenta con l'età al momento dell'evento.

L'amnesia infantile è spesso attribuita a una marcata differenza nel modo in cui i bambini molto piccoli elaborano le esperienze rispetto agli adulti. Mentre gli adulti tendono a organizzare i ricordi in categorie e schemi (ad esempio, "questo tipo di persona" o "questa situazione"), i bambini piccoli registrano le loro esperienze in maniera più diretta e senza associarle ad esperienze simili. Con il tempo, man mano che un bambino comincia a formare collegamenti tra gli eventi e a classificarli, le prime esperienze tenderebbero a svanire.

Gli studi ci dicono inoltre che l'ippocampo è particolarmente attivo durante il sonno profondo , momento in cui è coinvolto nell'elaborazione e nel consolidamento delle informazioni acquisite durante la veglia. Sembra ormai infatti accertato che il sonno non è solo un momento di riposo, ma svolge un ruolo fondamentale nella formazione e nel consolidamento della memoria nei bambini. Ad esempio, è stato osservato che i bambini che dormono subito dopo aver appreso nuove informazioni tendono a ricordare meglio queste informazioni rispetto a quelli che rimangono svegli. Inoltre, la qualità e la quantità del sonno sono correlate con migliori capacità di apprendimento e memoria.

Parallelamente alla maturazione dell'ippocampo, lo sviluppo del linguaggio nei primi anni di vita svolge un ruolo significativo nell'abilità di formare e conservare ricordi . Con l'acquisizione del linguaggio, i bambini iniziano a disporre di nuovi strumenti per codificare le loro esperienze. Imparare parole e frasi permette loro di etichettare e organizzare le loro esperienze in modo più strutturato. Questo aiuta a dare un contesto e un significato agli eventi, facilitando la memorizzazione e il recupero dei ricordi. La capacità di raccontare storie e descrivere eventi utilizzando il linguaggio contribuisce ulteriormente a consolidare i ricordi nella mente dei bambini.

Possiamo recuperare i ricordi dell’infanzia?

La recente ricerca nel campo delle neuroscienze ha portato a scoperte significative riguardo ai ricordi della primissima infanzia. In particolare, un recente studio condotto dai ricercatori del Trinity College di Dublino, pubblicato su Science Advances, avrebbe dimostrato che i ricordi della prima infanzia, sebbene apparentemente dimenticati, rimangono immagazzinati nel cervello e sono potenzialmente recuperabili.

Dallo studio, condotto sui topi, emerge che i ricordi precoci potrebbero essere ripristinati attivando le corrette cellule della memoria con l'optogenetica.

L'optogenetica è una tecnologia emergente che combina tecniche genetiche e ottiche per controllare l'attività dei neuroni. Questa metodologia, impiegata fino ad oggi solo sugli animali, consente ai ricercatori di attivare o disattivare con molta precisione specifiche cellule neuronali attraverso degli impulsi di luce.

Nel contesto dell'amnesia infantile e dei ricordi in generale, l'optogenetica potrebbe aiutare aidentificare specifici gruppi di neuroni responsabili della formazione e del recupero dei ricordi.



Tornando all'esperimento, i ricercatori sono stati in grado di "accendere" e "spegnere" ricordi specifici nei topi mediante la stimolazione di particolari neuroni con fasci di luce. Questo ha dimostrato che i ricordi possono essere non solo formati ma anche modulati e potenzialmente recuperati attraverso un controllo preciso dell'attività neurale.

Studi come questo contribuiscono ad accrescere le nostre conoscenze sul funzionamento della memoria, ma saranno necessari approfondimenti ed altre conferme prima di potere affermare che qualcosa di simile possa avvenire anche sulle persone.

Studi futuri potrebbero ad esempio indagare non solo il recupero dei ricordi infantili, ma anche dei ricordi persi a

causa di malattie neurodegenerative o traumi. È bene notare che nonostante i ricordi dei primissimi mesi e anni di vita spesso non vengano immagazzinati o ricordati consciamente, gli eventi e le esperienze vissute in questo periodo giocano un ruolo cruciale nella formazione della personalità e dell'identità di un individuo. Ad esempio, come raccontano gli studi condotti nell'ambito della Psicologia dello sviluppo, gli avvenimenti dei primi anni di vita possono influenzare comportamenti, preferenze e reazioni emotive.

Si tratta infatti di quelle prime esperienze cognitive, emotive e sociali che contribuiscono alla formazione della personalità e dell'identità della persona.

