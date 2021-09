Amisulpride: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è l'Amisulpride e caratteristiche generali L'amisulpride è un principio attivo appartenente al gruppo delle benzamidi che trova impiego - agli opportuni dosaggi - nel trattamento della distimia e dei disturbi schizofrenici. Redazione Amisulpride - Struttura Chimica Per espletare la sua azione terapeutica, l'amisulpride deve essere somministrata per via orale. Difatti, i medicinali a base di questo principio attivo sono formulati in forma di compresse a diverse concentrazioni (ciascuna compressa può contenere 50 mg, 200 mg o 400 mg di amisulpride). I medicinali contenenti amisulpride a basse dosi (50 mg/compressa) sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino; mentre quelli contenenti amisulpride ad alte dosi (200 mg e 400 mg per compressa) sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Amisulpride Amisulpride Aurobindo®

Amisulpride Eg®

Amisulpride Mylan®

Deniban®

Solian®

Sulamid®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Amisulpride: quando e perché si usa? L'utilizzo dell'amisulpride è indicato, a seconda del medicinale preso in considerazione e della concentrazione di principio attivo contenuta, per il trattamento: Della distimia (trattamento a breve e medio termine);

Della schizofrenia (acuta e cronica).

Come Agisce Come Funziona l'Amisulpride e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'amisulpride esercita la sua azione attraverso il legame selettivo e ad elevata affinità con i recettori della dopamina di tipo D2 e D3. Da studi condotti è emerso che, quando somministrata ad alte dosi, l'amisulpride blocca preferenzialmente i recettori D2 post-sinaptici situati nelle strutture limbiche rispetto a quelli situati nel corpo striato. A basse dosi, invece, il principio attivo blocca preferenzialmente i recettori pre-sinaptici D2/D3, determinando il rilascio di dopamina, responsabile degli effetti disinibenti del farmaco. Questo profilo farmacologico atipico è in grado di spiegare l'effetto antipsicotico indotto alle dosi maggiori - mediante il blocco dei recettori dopaminergici post-sinaptici - e, al contempo, la sua capacità di contrastare i sintomi negativi della schizofrenia a dosi minori, mediante il blocco dei recettori dopaminergici pre-sinaptici.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Amisulpride e in Quali Dosi? Come accennato, l'amisulpride è disponibile in forma di compresse per uso orale. Le dosi di assunzione devono essere stabilite dal medico su base strettamente individuale per ciascun paziente e in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare. Generalmente, nel trattamento della distimia la dose utilizzata è di 50 mg di amisulpride una volta al dì. Nel trattamento della schizofrenia, invece, i dosaggi utilizzati sono maggiori e dipendono dalla prevalenza o meno dei sintomi positivi o negativi della malattia. Per tale ragione, è molto importante attenersi alle indicazioni fornite dal medico. Nei pazienti anziani e nei pazienti con problemi renali, il medico può valutare la somministrazione di dosi inferiori a quelle abitualmente impiegate. Dimenticanza di una dose di Amisulpride NON prendere una dose doppia per compensare a dimenticanza. Per qualsiasi dubbio, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento L'Amisulpride può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno l'amisulpride NON deve essere utilizzata. I neonati le cui madri hanno assunto il principio attivo nell'ultimo trimestre di gestazione possono manifestare sintomi, quali: tremori, rigidità muscolare e/o debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, problemi respiratori e disturbi dell'alimentazione.