L'amiodarone, pertanto, è utilizzato nei casi in cui è necessario trattare disturbi e condizioni caratterizzati dall'alterazione del ritmo cardiaco.

Per poter espletare la sua azione, questo principio attivo può essere somministrato per via orale oppure per via parenterale (iniezione o infusione endovenosa). I medicinali contenenti amiodarone da assumersi per via orale possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. I medicinali a base di amiodarone somministrabili per via parenterale, invece, sono classificati come farmaci di fascia H ad uso ospedaliero; pertanto, non possono essere dispensati al pubblico.

Esempi di Medicinali contenenti Amiodarone