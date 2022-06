Amiodarone: a cosa serve ed effetti collaterali

Generalità Che cos'è l'Amiodarone e caratteristiche generali L'amiodarone è un principio attivo dotato di attività antiaritmica e appartenente al gruppo degli antiaritmici di classe III. L'amiodarone, pertanto, è utilizzato nei casi in cui è necessario trattare disturbi e condizioni caratterizzati dall'alterazione del ritmo cardiaco. Per poter espletare la sua azione, questo principio attivo può essere somministrato per via orale oppure per via parenterale (iniezione o infusione endovenosa). I medicinali contenenti amiodarone da assumersi per via orale possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. I medicinali a base di amiodarone somministrabili per via parenterale, invece, sono classificati come farmaci di fascia H ad uso ospedaliero; pertanto, non possono essere dispensati al pubblico. Shutterstock Amiodarone - Struttura Chimica Esempi di medicinali contenenti Amiodarone Amiodar®

Amiodarone Aurobindo®

Amiodarone Cloridrato Bioindustria Lim®

Amiodarone Hikma®

Amiodarone Mylan®

Amiodarone Ratiopharm®

Amiodarone Sandoz®

Amiodarone Zentiva®

Angoron®

Cordarone®

A cosa serve Indicazioni terapeutiche dell'Amiodarone: per cosa si usa? L'amiodarone è utilizzato nel trattamento delle aritmie cardiache. In particolare, questo principio attivo viene somministrato per via orale: Per prevenire e trattare gravi disturbi del battito cardiaco quando altri medicinali non si sono mostrati efficaci (tachicardie sopraventricolari sia parossistiche che non parossistiche, extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale);

Per trattare tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come avviene nei pazienti affetti da Sindrome di Wolff-Parkinson-White;

Per trattare altri disturbi del battito del cuore, quali extrasistoli e tachicardie ventricolari;

Per prevenire l'angina pectoris. L'amiodarone somministrato per via parenterale, invece, viene utilizzato per: Trattare e prevenire disturbi quali: Tachicardie sopraventricolari parossistiche e non parossistiche; Extrasistoli atriali; Flutter e fibrillazione atriale; Extrasistoli; Tachicardie ventricolari.

Trattamento del battito cardiaco accelerato, talvolta presente come tachicardia parossistica reciprocante come avviene in pazienti affetti da una malattia chiamata sindrome di Wolff-Parkinson-White.

Come agisce Come funziona l'Amiodarone e con quale meccanismo d'azione agisce? L'amiodarone è un antiaritmico di classe III capace di aumentare la durata del potenziale d'azione cardiaco nei miociti atriali e ventricolari tramite il blocco dei canali del potassio. Pertanto, questo principio attivo prolunga il periodo refrattario del potenziale d'azione, determinando la depressione delle ectopie, aritmie da rientro e il prolungamento dell'intervallo QTc nell'ECG. L'amiodarone è altresì in grado di bloccare le correnti cardiache di sodio (effetto di classe I) e le correnti del calcio (effetto di classe IV). Oltre a ciò, l'amiodarone possiede anche effetti emodinamici (dilatazione delle arterie coronarie e vasodilatazione periferica con conseguente riduzione della pressione arteriosa sistemica) grazie all'azione antagonista esercitata nei confronti dei recettori beta- ed alfa-adrenergici.

Dosaggio e modo d'uso Come si usa l'Amiodarone e in quale dosaggio? L'amiodarone è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione sia orale (compresse) che parenterale (soluzione iniettabile per uso endovenoso). Quest'ultima può essere somministrata solo da un medico o da un infermiere. Dosaggio e durata del trattamento dovranno essere stabilite dal medico caso per caso in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare e della sua gravità.

Gravidanza e allattamento L'Amiodarone può essere usato in gravidanza e durante l'allattamento? A causa degli effetti tossici che l'amiodarone può esercitare sul feto e sul bambino, l'utilizzo del principio attivo dovrebbe essere evitato durante la gravidanza e durante l'allattamento al seno a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e indispensabile per salvaguardare la salute e la vita della paziente.