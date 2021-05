Amiloride: Cos'è? Quando si Usa e Come si Assume

Generalità Che cos'è l'Amiloride e Caratteristiche generali L'amiloride è un principio attivo appartenente alla classe dei farmaci diuretici risparmiatori di potassio. Shutterstock Amiloride - Struttura Chimica Impiegata in associazione all'idroclorotiazide (altro diuretico, ma di tipo tiazidico), l'amiloride è disponibile all'interno di una specialità medicinale per uso orale avente nome commerciale Moduretic®. Per essere dispensato, tale medicinale necessita di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), ma essendo classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Quando si Usa? A cosa serve l'Amiloride e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'amiloride in associazione all'idroclorotiazide viene utilizzata nel trattamento di: Edema di origine cardiaca;

Cirrosi epatica ascitogena (patologia del fegato, cronica e degenerativa, con accumulo di liquidi nell'addome);

Ipertensione.

Come Agisce Come Funziona l'Amiloride e con quale Meccanismo d'Azione agisce? L'amiloride è un diuretico risparmiatore di potassio dotato di attività diuretiche e antipertensive rispetto al diuretico tiazidico idroclorotiazide con cui si trova in associazione. Tali attività si addizionano comunque all'attività natriuretica (favorisce l'eliminazione di sodio con le urine), diuretica ed antipertensiva esercitate dall'idroclorotiazide. Al contempo, l'amiloride minimizza la perdita di potassio e di bicarbonato riducendo di conseguenza la possibilità di andare incontro a squilibri acido-base. L'impiego dell'amiloride, quindi, viene fatto soprattutto per conservare il potassio nei pazienti che ricevono farmaci diuretici nei quali si hanno o sono previste eccessive perdite di questo minerale. Analogamente agli altri diuretici risparmiatori di potassio, l'amiloride agisce nella parte terminale del tubulo distale e nel dotto collettore.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Amiloride e in Quali Dosi? Come accennato, l'amiloride - ad oggi (Maggio 2021) - è disponibile all'interno di un'unica specialità medicinale in associazione all'idroclorotiazide e formulata in forma di compresse per uso orale. La dose di farmaco da assumere sarà stabilita dal medico in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare (edema di origine cardiaca, cirrosi epatica ascitogena o ipertensione), in funzione della risposta del paziente alla stessa terapia, delle sue condizioni cliniche e dell'eventuale assunzione di altri medicinali. Pertanto, è importante attenersi alle indicazioni da esso fornite.

Gravidanza e Allattamento L'Amiloride può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo del medicinale a base di amiloride e idroclorotiazide in associazione NON è raccomandato in gravidanza e durante l'allattamento al seno. Pertanto, qualora dovesse rendersi necessario iniziare una terapia con tale farmaco, è indispensabile informare il medico dell'eventuale condizione di gravidanza o allattamento al seno. Questa figura sanitaria stabilirà caso per caso come procedere, fornendo alla paziente tutte le indicazioni necessarie.