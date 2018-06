L'ambroxolo appartiene alla categoria farmacoterapeutica degli espettoranti e mucolitici ed è disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale, per via inalatoria e per via rettale. È un principio attivo considerato sicuro ed è utilizzato sia negli adulti che nei bambini (naturalmente, agli opportuni dosaggi).

L'ambroxolo - il cui nome chimico è trans-4-[(2-ammino-3,5-dibromobenzil)ammino]cicloesanolo - è un derivato della bromexina (un altro principio attivo mucolitico).

Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Ambroxolo