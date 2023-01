Ambiente di Lavoro Tossico: cause e rimedi

Svolgere una professione che piace è sicuramente importare per stare bene, fisicamente e mentalmente: spesso, però, ciò non basta perché ci sono altri elementi che fanno la differenza, a partire dall'ambiente di lavoro. Se il clima che si respira in ufficio è buono, allora i dipendenti sono più sereni, al contrario se è pesante possono comparire tutta una serie di problematiche. Alla base di un ambiente di lavoro tossico possono esserci varie ragioni, che è importante affrontare con strategie ad hoc per recuperare benessere e qualità della vita.

Sentirsi insicuri e non apprezzati nel proprio lavoro ha effetti davvero deleteri. Per questo, è importante riconoscere i segni di un ambiente di lavoro tossico e sapere come agire.

Le ricerche condotte in questo ambito dimostrano che un posto di lavoro tossico è una fonte significativa di tensione psicologica per i dipendenti e può portare a livelli elevati di stress ed esaurimento.

Un lavoro tossico può influire moltissimo sulla salute mentale. Del resto, la maggior parte delle persone trascorre buona parte della propria giornata al lavoro: è chiaro che se queste ore sono piene di tossicità, non si può non risentirne.

Le strategie utili da adottare

Chi è alle prese con un ambiente di lavoro tossico, spesso, finisce con il rassegnarsi e l'accettare passivamente la situazione. In realtà, ci sono alcune strategie che si possono adottare per migliorare le cose. Eccone alcune molto efficaci.

Non sentirsi in colpa

Innanzitutto, è bene non sentirsi in colpa perché la negatività che si respira sul luogo di lavoro dipende da altri e da altro. Cercare comunque di avere un atteggiamento positivo e una mentalità collaborativa con chi se lo merita.

Chiedere aiuto

Se ci si sente in ansia, si è tristi o preoccupati, e si sente di aver bisogno di un supporto, è bene chiedere aiuto a uno psicologo o uno psicoterapeuta.

Fare la pausa pranzo altrove

Non passare la propria pausa pranzo in ufficio, ma approfittarne per uscire e cambiare aria. Se possibile, fare due passi in mezzo alla natura, così da rigenerarsi e scaricare un po' di stress.

Stabilire dei limiti

Stabilire dei limiti precisi e fare in modo di rispettarli: per esempio, non lasciare che il proprio capo costringa a saltare la pausa pranzo o a lavorare fuori orario senza essere pagati. Spiegare ai propri superiori che si bisogno delle pause e del tempo libero per ricaricarsi e svolgere bene il proprio lavoro.

Non lasciarsi coinvolgere dai drammi

Cercare di allontanarsi da qualsiasi dramma o pettegolezzo: sicuramente non ne verrà fuori nulla di positivo. Meglio rimanere concentrati sui propri obiettivi e fare del proprio meglio per rimanere in uno stato mentale positivo.

Coltivare la propria vita extra-lavorativa

È vero che il lavoro occupa una buona parte della propria giornata, ma fortunatamente non tutta. Dopo il lavoro fare qualcosa di bello per eliminare psicologicamente la negatività. Si può fare una passeggiata nella natura, fare una doccia calda, chiamare un amico: va bene qualsiasi cosa purché aiuti a sentirsi meglio.

Individuare alcuni colleghi fidati

Se possibile, cercare alcuni alleati di lavoro, così ci si può supportare e confidare a vicenda. Non scendere, però, a compromessi sui propri valori: se qualcuno al lavoro è crudele, fare del proprio meglio per non rispondere a tono. Farà solo degenerare la situazione.

Praticare tecniche anti-stress

E utile anche impegnarsi in tecniche regolari per far fronte allo stress: meditazione, yoga, esercizio quotidiano, tecniche di respirazione e così via.

Affrontare il problema

Se la tossicità dipende solo da poche persone, si può discutere il problema con i diretti interessati oppure con un manager di fiducia o il dipartimento delle risorse umane.