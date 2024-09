Amazon Prime Day di ottobre 2024: Tutto quello che devi sapere sulla Festa delle Offerte Prime L'anno lavorativo è appena ricominciato, ma a consolarci c'è la Festa delle Offerte Prime, ribattezzata ormai come l'Amazon Prime Day di ottobre 2024. Due giorni di shopping senza sosta, l'8 e il 9 ottobre, durante i quali sarà possibile trovare sconti su migliaia di articoli, ma anche qualche finta occasione, per questo è utile saperne di più.

Quando si terrà il Prime Day 2024? Segnate queste date sul calendario: 8 e 9 ottobre. Due giornate no-stop per approfittare delle offerte e anticipare lo shopping natalizio. E' un appuntamento per tutti gli iscritti Prime che vogliano mettere le mani su gadget tecnologici e attrezzature fitness, ma non mancano articoli per la casa, la cura del corpo e tutto quello che serve per affrontare l'inverno al meglio. Se non siete iscritti a Prime, c'è sempre la prova gratuita di 30 giorni per accedere a tutte le offerte riservate.

Sconti su attrezzature fitness Non ci sono più scuse, è arrivato settembre e con questo il momento di ricominciare con la palestra, anche da casa. Correre in casa su un tapis roulant scontato davanti ad una serie tv non è poi così male, ma per iniziare bastano anche un po' di stretching e qualche addominale su un tappetino per lo yoga. Quali prodotti saranno in sconto? Amazon preferisce sorprenderci, ma guardando il Prime Day di luglio non mancheranno integratori anche per i più attenti alla linea, senza dimenticare gli amici a quattro zampe, con offerte per cani e gatti.

Come prepararsi per la Festa delle Offerte Prime? Per non farvi sfuggire nulla, seguite questi consigli: Iscrivetevi a Prime : le offerte sono esclusive per gli iscritti.

: le offerte sono esclusive per gli iscritti. Create una wishlist : salvate i prodotti che vi interessano e attivate le notifiche.

: salvate i prodotti che vi interessano e attivate le notifiche. Scoprite le collezioni speciali: come "Top Brand" e "Più amati dai clienti", ideali per trovare affari su prodotti di qualità.

Consigli per acquisti intelligenti Se avete già messo gli occhi su un attrezzo che desiderate o delle barrette proteiche che vorreste provare, seguite questi suggerimenti per fare scelte vincenti: Leggete le recensioni prima di acquistare.

prima di acquistare. Confrontate i prezzi per assicurarvi il miglior affare.

per assicurarvi il miglior affare. Puntate sulla qualità per garantirvi attrezzature e articoli che durano nel tempo.

Offerte anticipate: per chi non vuole aspettare Amazon ha riservato delle offerte anticipate per chi non volesse aspettare: Con sconti fino al 30% su marchi come Pepe Jeans , Swarovski e Tommy Hilfiger .

, e . Per gli amanti della musica, quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited .

. Il 35% di sconto con Amazon Fresh su alimenti freschi e articoli per la cura della persona.