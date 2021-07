Alzarsi Presto al Mattino: Benefici

Le persone si dividono in due categorie: quelle che amano fare le ore piccole e svegliarsi il più tardi possibile, e quelle che invece alle prima luci del mattino sono già super energiche. Per i primi probabilmente è impossibile vederli, ma svegliarsi presto al mattino porta un sacco di benefici. Questi i più importanti.

Si ha più tempo per se stessi Soprattutto se non si vive da soli, svegliarsi per primi al mattino consente di avere qualche minuto di tempo da dedicare esclusivamente a se stessi, per rilassarsi o fare indisturbati cose che poi durante la giornata, con gli impegni che si susseguono, diventa impossibile compiere. Si può ad esempio leggere le ultime news con calma, ascoltare un podcast o semplicemente godersi il silenzio della casa. Inoltre, svegliarsi presto la mattina consente di prepararsi e godersi una colazione abbondante, invece di limitarsi a prendere un caffè veloce. Iniziare la giornata con un pasto nutriente è importantissimo e può far sentire sazi più a lungo e con più energia per la giornata a venire.

Ci si può allenare Fare attività fisica è fondamentale per mantenere in salute corpo e mente ma spesso a mancare è il tempo a disposizione da dedicare al fitness. Alzandosi presto al mattino, invece, è possibile ritagliarsi ogni giorno mezz'ora per allenarsi. Farlo come prima cosa appena svegli tiene lontana la tentazione di saltare gli allenamenti a causa del lavoro, degli impegni sociali o della stanchezza. Inoltre, allenarsi mette in circolo le endorfine che stimolando il buon umore aiutano ad iniziare la giornata in modo positivo, a ridurre lo stress e l'ansia e ad aumentare i livelli di energia.

Si passa meno tempo nel traffico Uscire di casa prima rispetto alla maggior parte delle persone può aiutare a battere tutti sul tempo e a non rimanere imbottigliati nel traffico tipico degli orari di punta. In questo modo, oltre a risparmiare tempo e denaro, si preservano anche salute e benessere. A dirlo anche una ricerca, secondo la quale passare molte ore settimanali nel traffico aumenterebbe le probabilità di sviluppare depressione, aggressività, rabbia e problemi respiratori.

Si dorme meglio Secondo una recente ricerca, le persone che si svegliano presto tendono ad andare a letto prima e godono di un sonno più lungo e di migliore qualità. Dormire bene è molto importante e genera altri benefici come umore migliorato, maggiori capacità di concentrazione e minori probabilità di sviluppare obesità e altre malattie croniche. Invece, una mancata qualità del sonno può indebolire il sistema immunitario, aumentare le probabilità di ipertensione, malattie cardiache e diabete, influire negativamente sul desiderio sessuale e diminuisce la capacità produttiva al lavoro.

La pelle è più sana Fare costantemente le ore piccole, con il passare del tempo può far comparire sulla pelle i segni della stanchezza, ovvero linee sottili, rughe, pallore, palpebre gonfie o cadenti e occhiaie. La privazione del sonno, inoltre, può anche contribuire all'insorgenza dell'acne. Un buon sonno, al contrario, aiuta a mantenere la pelle sana e luminosa perché mentre si riposa le cellule della pelle si rigenerano e l'aumento notturno del flusso sanguigno e della produzione di collagene aiutano a riparare i danni ambientali e dei raggi UV.

Si è più concentrati Il cervello non si sveglia nel momento in cui si aprono gli occhi e questo è il motivo per cui i minuti successivi al risveglio ci si sente quasi sempre intontiti. Se ci si sveglia a ridosso del momento in cui si deve iniziare a lavorare, potrebbe quindi risultare difficile concentrarsi per la prima ora, mentre se si è svegli già da un po' di tempo le proprie capacità di concentrazione saranno già alte.