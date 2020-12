Alzarsi presto al mattino: tutti i benefici

Alzarsi presto al mattino: tutti i possibili benefici Per molte persone non è affatto facile alzarsi presto al mattino. Eppure, secondo alcune correnti di pensiero, puntare la sveglia con largo anticipo, meglio se fuori è ancora buio, può comportare tanti vantaggi. Il motto di chi riesce a scendere dal letto quando gli altri dormono ancora è: "se vinci la mattina, vinci la giornata". In effetti, potrebbero esserci diversi vantaggi nello svegliarsi presto, dalle migliori prestazioni lavorative e scolastiche alla maggiore capacità di attenersi a un programma alimentare.

Un aiuto per la colazione Innanzitutto, sembra che le persone che riescono ad alzarsi presto tendano a fare una colazione curata. Al contrario, chi si sveglia all'ultimo minuto, spesso, fa tutto di fretta e mangia qualcosa (di malsano) velocemente o addirittura non fa colazione. È un errore: la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata e deve essere fatta con criterio. Se non si mangia correttamente al mattino, si rischia di arrivare troppo affamati a pranzo e di esagerare nel corso della giornata, compromettendo forma fisica e salute.

Stimola abitudini sane Al risveglio, la pelle è bella e luminosa, grazie al riposo notturno. Chi ha preso la buona abitudine di alzarsi presto potrebbe approfittare del tempo guadagnato per curare ulteriormente la cute, esfoliandola, idratandola e pulendola. Le persone che si alzano più tardi tendono a concentrarsi meno su abitudini mattutine sane come l'idratazione e l'esercizio, che ossigena il sangue e migliora la salute della pelle. Non solo: i mattinieri, in genere, hanno abitudini di sonno regolari (a differenza dei nottambuli che mantengono orari di sonno irregolari) e questo è di grande aiuto per la salute cutanea.

Lascia spazio al tempo per il fitness Chi si sveglia tardi fa più fatica a portare a compimento tutte le attività programmate per la giornata. Alzarsi presto potrebbe significare anche avere a disposizione più tempo da dedicare all'allenamento. Di solito, le persone che hanno l'abitudine di fare sport al mattino sono più motivate a non trovare scuse per rimandare l'appuntamento con l'attività fisica. Allenarsi al mattino potrebbe fornire una dose extra di energia, utile per affrontare al meglio gli impegni della giornata.

Potrebbe migliorare la concentrazione Alzarsi presto al mattino potrebbe migliorare la concentrazione. Le persone che si svegliano quando fuori è ancora buio assicurano di essere maggiormente in grado di concentrarsi sugli obiettivi e sugli elenchi delle attività da fare. Del resto, hanno il vantaggio di non essere mai interrotti da familiari o colleghi. In questo modo, quando arrivano al lavoro (o a scuola), sono già riusciti a portare a termine diversi compiti. Di conseguenza, potrebbero essere più vigili nei momenti salienti della giornata.

Miglioramento della routine del sonno Alzarsi presto al mattino è meno difficile di quanto possa sembrare. A patto di rispettare una rigorosa routine del sonno. Se si va a dormire e ci si alza sempre alla stessa ora, l'organismo si darà una sorta di regolarità che lo aiuterà a rispettare i nuovi orari e a stare meglio. Le persone che puntano la sveglia prima, di sera sentiranno l'esigenza di dormire quando è l'ora "normale" di andare a letto e questo migliorerà la salute generale. Seguire una routine prevedibile aiuterà a dormire meglio ogni notte e a svegliarsi sentendosi più riposati.

Benefici principali Avere più tempo per concentrarsi su compiti importanti mentre il resto del mondo dorme

mentre il resto del mondo dorme Subire un numero minore di interruzioni

Poter contare su una mente più vigile e reattiva

Riuscire a concentrarsi senza interruzioni all'inizio della giornata aiuterebbe a ottenere di più

all'inizio della giornata aiuterebbe a ottenere di più Si tende a prendere decisioni miglior i e pensare più chiaramente al mattino rispetto al pomeriggio e alla sera

i e pensare più chiaramente al mattino rispetto al pomeriggio e alla sera Alzarsi al mattino stabilendo come prima cosa i propri obiettivi potrebbe aiutare a raggiungerli

Disporre di una quota extra di energia durante il giorno Quelli appena elencati sono solo alcuni dei vantaggi che, secondo alcuni, deriverebbero dall'alzarsi presto al mattino e che si tradurrebbero in una maggiore produttività. Attenzione, però. Se rosicchiare qualche ora di sonno ogni tanto non è un problema, farlo in maniera sistematica non va bene. A meno che non si recuperi andando a dormire prima la sera.