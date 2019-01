Alveolite Dentale: quali sono le cause?

Le cause dell'alveolite dentale non sono ancora del tutto chiare, ma sono stati individuati alcuni fattori che potrebbero predisporre all'insorgenza del processo flogistico.

Le teorie comparse nella letteratura scientifica per spiegare i motivi dell'infiammazione non sono, ad oggi, pienamente condivise e sostenute da dati concordi. L'unica eccezione che finora ha trovato conferma è rappresentata dal fumo, in quanto è stato dimostrato dalle statistiche mediche che quest'abitudine aumenta l'incidenza dell'alveolite, probabilmente per il fatto che la nicotina agisce da ischemizzante, cioè riduce la disponibilità di ossigeno necessario ai tessuti per velocizzare la guarigione.

Tra le varie ipotesi formulate vale la pena ricordare il contributo nello sviluppo dell'alveolite che potrebbero avere:

Infezioni;

Trauma chirurgico ;

; Fibrinolisi precoce del coagulo ;

; Anticoncezionali orali ;

; Vasocostrittori.

Nella maggior parte dei casi, l'infiammazione di un alveolo dentale insorge dopo un'estrazione. Questa complicanza è comunque poco frequente, in quanto si verifica in circa l'1-2% dei casi, solitamente se l'intervento viene eseguito su un dente o un tessuto circostante già infetto o gravemente lesionato, come può accadere in caso di carie profonde, pulpiti o granulomi.

Nonostante possano comparire in seguito all'estrazione di qualsiasi dente, le alveoliti più comuni sono quelle dei cosiddetti "denti del giudizio", cioè la terza serie di molari inferiori e superiori, rispettivamente a destra e sinistra dell'arco dentale.

Fattori scatenanti e favorenti

Trauma chirurgico

La probabilità che l'alveolite dentale si sviluppi in seguito ad un'estrazione dipende dall'entità dell'intervento e dalla condizione patologica per cui questo viene praticato dall'odontoiatra.

Il rischio d'incorrere in tale complicanza aumenta nel caso in cui l'intervento sia particolarmente "difficile", ad esempio per la presenza di denti inclusi (cioè non in grado di erompere attraverso la gengiva o che spuntano solo in parte), mal posizionati o altre situazioni che possono rendere l'esecuzione delle procedure operative traumatizzante per i tessuti parodontali.

Condizioni patologiche pregresse all'estrazione

Come anticipato, un'infezione odontogena preesistente all'intervento, come carie profonde, pulpiti o granulomi, può rendere più complicata l'estrazione di un dente e la guarigione post-intervento. La probabilità di sviluppare un'infiammazione come l'alveolite può aumentare anche in base allo stato di salute generale del paziente, all'assunzione di farmaci ed alla concomitante presenza di altre patologie (come disordini della coagulazione, diabete ecc.).

Fibrinolisi precoce del coagulo intralveolare

Una delle ipotesi più accreditate tra quelle predisponenti l'alveolite sembra essere la lisi precoce del coagulo sanguigno intralveolare, probabilmente conseguente alla sua contaminazione batterica. Di norma, infatti, dopo l'estrazione del dente, il sanguinamento locale è seguito dalla formazione di un coagulo nell'alveolo, che: