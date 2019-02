Nel dettaglio, le indicazioni per l'utilizzo variano a seconda che esso venga somministrato a pazienti adulti - nei quali viene utilizzato per contrastare la disfunzione erettile e trattare alcuni disturbi dei vasi sanguigni - o a pazienti in età pediatrica - nei quali l'alprostadil viene utilizzato per mantenere aperto il dotto arterioso in presenza di difetti cardiaci congeniti.

Dal punto di vista chimico, l'alprostadil è l'analogo sintetico della prostaglandina E1. Può essere somministrato per via parenterale, oppure per via topica e locale (in quest'ultimo caso, solo quando utilizzato negli uomini per trattare la disfunzione erettile).

Alcuni medicinali a base di alprostadil possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), mentre altri richiedono la ricetta medica non ripetibile (RNR). Alcuni di questi medicinali sono classificati come farmaci di fascia C; mentre altri come farmaci di fascia A, pertanto - quando possibile (esenzione per patologia) - il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale. Altri medicinali a base di alprostadil, invece, possono essere utilizzati solo in ambito ospedaliero da personale medico specializzato.

Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Alprostadil