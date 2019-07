L'utilizzo dell'alogliptin è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione del peso corporeo non sono sufficienti a tenere sotto controllo la malattia. Il principio attivo può essere usato anche quando altri farmaci (come la metformina) non sono in grado, da soli, di controllare la patologia.

L'alogliptin viene generalmente impiegato in associazione ad altri antidiabetici, come sulfoniluree (ad esempio, glipizide, glimepiride, ecc.), metformina e/o tiazolidinedioni (come il pioglitazone), oppure metformina e/o insulina.