Proprietà dell'Aloe: quali sono?

Introduzione Che cos'è l'Aloe e Caratteristiche generali Aloe è il nome di un genere di piante succulente impiegate ormai da anni in campo erboristico e fitoterapico. Shutterstock Indubbiamente, la specie più nota è Aloe vera (sinonimo Aloe barbadensis Miller) largamente utilizzata per produrre integratori alimentari e prodotti per uso esterno (cosmetici) di vario tipo. Dell'aloe - e in particolare dell'Aloe vera - si utilizzano principalmente il succo e il gel ottenuti dalle foglie carnose. La pianta gode di una certa popolarità fin dal passato più remoto per le moltissime proprietà che le venivano e che ancora oggi le vengono ascritte. Va precisato, comunque, che non tutte le proprietà attribuite all'aloe sono confermate; alcune, infatti, sono in fase di studio mentre altre restano tuttora non supportate da evidenze scientifiche. Per altre informazioni: Aloe vera: Cos'è, Composizione, Usi

Composizione Costituenti Chimici dell'Aloe e Proprietà: quale relazione? La relazione esistente fra costituenti chimici e proprietà dell'aloe è decisamente importante. Difatti, le proprietà di una pianta sono strettamente dipendenti dal tipo e dalla concentrazione delle sostanze in essa contenute. La distribuzione dei diversi costituenti chimici all'interno di una pianta, inoltre, può variare all'interno della stessa; in questo modo, diverse parti possono presentare proprietà differenti. Ad ogni modo, senza entrare nello specifico della loro distribuzione all'interno della pianta, fra i principali costituenti chimici dell'aloe, ritroviamo: Antrachinoni;

Flavonoidi;

Mucillagini;

Lecitine;

Saponine;

Minerali;

Vitamine;

Acidi organici;

Enzimi;

Steroli vegetali. Per approfondire: Aloe in Erboristeria